Bmw Italia, smartworking per il 18% dei collaboratori

Bmw Italia è una delle prime aziende a livello nazionale a sperimentare una modalità di lavoro che in altri Paesi d'Europa è già molto utilizzata. Stiamo parlando dello Smart Working, ovvero la possibilità offerta ai dipendenti di lavorare da casa, tutti i giorni o solo alcuni della settimana. L'azienda automobilistica per la sua sede italiana ha deciso di iniziare tale progetto lo scorso mese di ottobre, coinvolgendo inizialmente un gruppo di dipendenti “pilota” di 10 persone. Nel mese di febbraio 2017 altri 11 dipendenti si sono aggiunti per arrivare al mese di maggio di quest'anno dove ulteriori 20 collaboratori hanno deciso di sperimentare lo smart working per un totale di 41 dall'inizio del progetto. A questi vanno aggiunti 15 dirigenti che possono scegliere di lavorare al di fuori del proprio ufficio in azienda. In sintesi, la percentuale di dipendenti in smartworking ha raggiunto il 18%.

L'adesione, da parte dei soli dipendenti che usufruiscono di un contratto a tempo indeterminato, è volontaria e per il momento prevede un giorno a settimana in cui è possibile lavorare da casa o da qualunque luogo a loro scelta, basta che risponda ai requisiti dettati dall'azienda per quanto riguarda salute/sicurezza/privacy/smartwork/ecc. I benefici degli “smartworker” sono molteplici: in primis possono disporre di un orario flessibile, dando la propria reperibilità nelle fasce orarie stabilite con il proprio responsabile. Nonostante la non presenza fisica in azienda, ai lavoratori che hanno aderito al progetto vengono comunque riconosciuti i buoni pasto. Ogni smartworker, è stato dotato da Bmw Italia di notebook e smartphone (iPhone), oltre a una SecureID, un Hotspot e alcuni software necessari per lavorare a distanza come Skype, Web Conference e altre app da utilizzare con l'iPhone.

I risultati ottenuti ad oggi sono molto appaganti: BMW Italia spiega che il 100% dei lavori dipendenti e dei dirigenti è pienamente soddisfatto della sperimentazione. Nel contempo l'azienda ha verificato un aumento della produttività, una riduzione dei costi per viaggi e spostamenti da casa al lavoro e una maggiore responsabilità da parte degli smartworker, Gli stessi, hanno potuto e potranno beneficiare della cosa che probabilmente li ha spinti ad aderire al progetto, ovvero l'aumento del tempo che possono dedicare alla famiglia o a se stessi grazie alla flessibilità di orario, con un conseguente miglioramento della cosiddetta “worklife balance”

