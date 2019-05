Kia Stonic, debutta il suv compatto che sfida Nissan Juke e Fiat 500X

Ecco la Stonic, solo apparentemente l'altra faccia della Kona. Alla Kia, infatti, ci tengono a sottolineare che rispetto alla “cugina” di Hyundai, la Kona appunto, la loro Stonic non ha lo stesso pianale, visto anche che il crossover Kia non prevede le quattro ruote motrici, ma soltanto la trazione anteriore mente la Kona sì e anche le motorizzazioni sono diverse. Per non parlare della concorrenza: se Kona metterà nel mirino la Fiat 500 X o il Nissan Juke, alla Kia, almeno in Italia, puntano a competere soprattutto col Renault Captur è il leader del mercato dei cosiddetti b-Suv che rappresenta oggi circa 1.100.000 unità vendute all'anno, ma nel 2020 potrebbe crescere fino ad arrivare alle 2 milioni di immatricolazioni. Lunga 4,15 metri, un design attraente, originale, ma in parte anche ispirato allo Sportage, il modello di punta del brand coreano, propone interni con un pacchetto di interattività ai massimi livelli che include un touchscreen da 7 pollici predisposto per i sistemi Apple CarPlay e Android Auto.

Come gli altri modelli Kia anche la Stonic sarà disponibile con una vasta gamma di tecnologie per migliorare il confort a bordo. La nuova Stonic sarà in vendita subito dopo il debutto in pubblico al Salone dell'automobile di Francoforte (14-24 settembre), con un'offerta di motorizzazioni che prevede due benzina, un 1000 cc a 3 cilindri da 120 cv o in alternativa un 1.400 cc a 4 cilindri da 100 cv. In comune con la Kona c'è, invece, il 1600 cc turbodiesel da 110 cv.

Tutte le versioni hanno il cambio meccanico a 7 marce e disporranno del sistema Stop&Starr. La gamma verrà poi completata con un 1200 cc sempre a benzina da 84 cv destinato ai neopatentati. L'abitacolo è spazioso e anche il vano bagagli oltre ad offrire un doppio fondo regolabile è accreditato di una capacità di 352 litri. Gli allestimenti previsti sono gli stessi degli altri modelli del costruttore coreano compreso anche il più glamour, GT-Line. La scelta della trazione solo anteriore la rende un modello strategico perchè si rivolge alla maggioranza degli acquirenti dei piccoli Suv, visto che quasi tutti dichiarano come utilizzo privilegiato la città. Insomma un altro modello con un vero e proprio DNA Kia, ma con qualcosa di più oltre che di inedito rispetto alla concorrenza, come lo Sportage o come anche l'ultimo arrivato Niro. In Italia gli obiettivi di Stonic sono di venderne 7-8.000 unità all'anno anche grazie a dei prezzi particolarmente interessanti e compresi fra 16.000 e 20.000 euro.

