Al lavoro per ridurre l’impatto ambientale

Riduzione dell’impatto ambientale e della spesa per il carburante e miglioramento dell’immagine aziendale e dell’impronta ecologica complessiva dell’azienda: sono questi i principali motivi per cui oggi i veicoli ad alimentazione alternativa (elettrici, ibridi, a metano, a Gpl) sono ritenuti sempre più interessanti dai fleet manager aziendali e dai driver.

La rivoluzione ecologica nelle flotte però è ben lungi dall’essere avviata. I numeri sono ancora impietosi: secondo Aniasa, nel 2016 il noleggio a lungo termine ha scelto le alimentazioni alternative solo per il 4,2% di veicoli immatricolati. Eppure, le dichiarazioni di 200 fleet manager italiani sondati quest’anno da Econometrica e Cvo (Osservatorio sulla mobilità aziendale) di Arval Italia raccontano un’altra storia. Il 67% del campione ha dichiarato che la propria azienda è impegnata nella riduzione dell’impatto ambientale della flotta e che l’obiettivo a cui si vuole arrivare nei prossimi due anni è quello di avere un valore medio di emissioni di CO2 dei veicoli in flotta pari a 88 g/km. Le intenzioni parrebbero quindi ammirevoli, ma la conoscenza necessaria per tradurle in pratica non è ad un livello altrettanto soddisfacente. Infatti solo il 50% dei fleet manager interpellati conosce la normativa europea sulla regolamentazione delle emissioni di CO2 e le relative scadenza; la percentuale degli informati scende al 42% se dalla CO2 si passa agli NOX (ossidi di azoto); si arriva poi al 36% per ciò che riguarda la nuova normativa di omologazione delle emissioni WLTC, che riguarda tutte le auto di nuova produzione (normativa di cui si parlerà approfonditamente, esaminando anche l’impatto che potrà avere sulla gestione di flotte aziendali, a Fleet manager academy il 25 ottobre a Bologna).

Si può quindi far molto per aiutare i fleet manager a rendere più ecologiche le flotte gestite. In primo luogo, con un’incentivazione economica (un discorso che assume una valenza ancora più attuale dal momento che l’Unione europea sta discutendo di possibili incentivi per la smart mobility). Servirebbero inoltre campagne di sensibilizzazione di fleet manager e driver, con un maggior numero di test drive dei veicoli ad alimentazione ecologica e con un maggiore impegno nella formazione degli addetti ai lavori.

