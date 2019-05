Benefici fiscali necessari per il 2018

Le previsioni dicono che le immatricolazioni torneranno ai livelli fisiologici ante-crisi entro il 2019. Per le auto aziendali, però, l'obiettivo è già stato raggiunto nel 2016 grazie anche ai superammortamenti applicabili a tutti i veicoli strumentali comprese le vetture acquistate dalle società di noleggio. I superammortamenti hanno certamente contribuito all’accelerazione della ripresa dell'economia e il loro rinnovo sarebbe molto opportuno, ma, al momento, non è dato sapere quello che il Palazzo deciderà.

L’uscita dalla crisi per le flotte dovrebbe rendere la vita più semplice a chi le gestisce, cioè ai fleet manager, ma all’orizzonte si profilano nuove sfide molto impegnative. Per affrontarle il mondo delle flotte può contare su due punti di forza importanti: la lezione della crisi e la grande attenzione per l’auto aziendale maturata proprio negli anni duri che ci stiamo lasciando alle spalle. La crisi ha dato un grande contributo alla razionalizzazione dei criteri di gestione. La grande attenzione per l’auto aziendale si è invece concretata in una serie di iniziative destinate ai fleet manager che hanno dato un notevole apporto alla loro formazione e al loro aggiornamento professionale. In questo quadro nel 2010 è nata Aiaga, l’associazione dei fleet manager italiani, che si è fortemente impegnata per valorizzarne la figura professionale e, tra l’altro, sta dando vita insieme ad Uni ad un sistema di formazione permanente per i suoi associati.

Oggi, quindi, il mondo delle flotte esce dalla crisi con modalità di gestione più efficaci e con gestori più preparati. Questi sono i punti di partenza per affrontare le nuove sfide e tra queste le due più importanti sono la difesa dell’ambiente e la rivoluzione tecnologica dell’auto che è già iniziata e che avrà una fortissima accelerazione nel prossimo decennio. Per quello che riguarda la mobilità verde basti pensare che la stragrande maggioranza delle auto delle flotte utilizza oggi carburanti tradizionali e dunque il peso delle soluzioni verdi è decisamente modesto e quello delle auto elettriche quasi irrilevante. La strada da percorrere è dunque lunga e difficile, tanto più che la Ue intende imporre nuovi limiti alle emissioni delle auto e varare anche un piano per promuovere i “veicoli intelligenti”, un piano cioè che si inserisce a pieno titolo nella rivoluzione di cui si diceva e che significa che vi saranno nuove tecnologie da gestire e da utilizzarle al meglio coinvolgendo anche i driver (cioè gli utilizzatori di auto aziendali). Anche su questo terreno vi sarà molto da lavorare. Basti pensare che i driver spesso non utilizzano o utilizzano solo parzialmente le nuove soluzioni tecnologiche di cui le auto sono state già dotate negli ultimi anni.

