La flotta connessa è vincente

Minimizzare i rischi, ridurre i costi, migliorare il servizio. Quando si parla di mobilità aziendale la tecnologia non è più un accessorio, ma un elemento chiave per gestire la flotta con un occhio al profitto e uno al budget. Oggi è proprio grazie alla tecnologia che i fleet manager sono in grado di gestire al meglio il Total cost of ownership (Tco) di un veicolo. Secondo l’ultima ricerca su telematica e flotte promossa dall’Osservatorio sulla mobilità aziendale Top Thousand, composto da fleet e mobility manager di grandi flotte, quasi il 60% delle grandi aziende sta valutando di aumentare la propria dotazione di intelligence del parco auto. Attualmente, grazie anche alle scatole nere installate a bordo, i gestori delle flotte possono accedere a informazioni importanti per prevenire furti, gestire incidenti e controllare i consumi. Il futuro, però, è ancora più “connesso”.

LE INFORMAZIONI ATTUALMENTE GESTITE CON LA TELEMATICA

(Fonte: Osservatorio Top Thousand)

La nuova dimensione che ha già iniziato a prendere piede, anche quando si parla di mobilità, è l’Internet delle cose (IoT): la connettività diffusa permetterà di gestire veicoli, guidatori e flusso di lavoro in maniera intelligente, interattiva e - soprattutto - in tempo reale. Secondo l’Osservatorio IoT della School of management del Politecnico di Milano, il mercato dell’Internet delle cose nel 2016 ha raggiunto i 2,8 miliardi, con una crescita del 40% rispetto al 2015. In questo contesto le auto connesse valgono 500 milioni di euro e sono almeno 7,5 milioni i veicoli circolanti, pari a circa un quinto del parco auto totale.

A bordo aumentano sensori in grado di interpretare la realtà: radar, telecamere e gps sono solo i più comuni e già in uso in molte flotte aziendali. I dati e le informazioni prodotte dai veicoli e condivise in rete permetteranno di gestire gli appuntamenti con le officine, valutare l’usura del veicolo e dei suoi componenti. Addirittura i dati del veicoli potranno essere aggiornati come oggi si aggiorna il software di uno smartphone. Non è fantascienza: all’ultimo Salone di Francoforte, Bosch, il colosso della componentistica tedesco, ha presentato il nuovo servizio Software over the air che consente di aggiornare i dati del veicolo da remoto e direttamente dal cloud in modo sicuro e crittografato e permette di aggiungere - anche dopo l’acquisto - funzioni aggiuntive. Si tratta di aggiornamenti che già oggi pemettono di risparmiare tempo, grazie a meno richiami e visite in officina per interventi.

Un vantaggio, quello della connettività diffusa, ancora più strategico quando si parla di flotte commerciali: tracciamento delle spedizioni in tempo reale, gestione del rischio, scelta dei percorsi e sincronizzazione della logistica sono solo alcuni dei campi in cui le aziende, grazie alla tecnologia, potrebbero trovare importanti benefici organizzativi ed economici.

LE ULTERIORI FUNZIONALITÀ DI INTERESSE

(Fonte: Osservatorio Top Thousand)

Molte fra le principali società tecnologiche hanno iniziato a mettere sul tavolo soluzioni ad hoc per la mobilità aziendale e per la catena produttiva. Oracle, per esempio, ha lanciato sul mercato Fleet monitoring cloud service che consente a un’azienda di ottenere in tempo reale diversi livelli di informazioni sulla propria flotta a livello globale, avendo accesso - in cloud - ai dati provenienti dai veicoli e ottimizzando così anche l’efficienza del servizio per i clienti finali. «L’interconnessione tra componenti fisiche come i veicoli, le persone che li guidano, e l’intera catena che va dalla produzione dei beni al trasporto e fino al cliente finale, crea un contesto di maggior controllo e una ricchezza di informazioni che permette di intervenire con aggiustamenti in tempo reale che incidono direttamente sui costi», spiega Alessandro Evangelisti, esperto Oracle in ambito supply chain e finance. Anche il system integrator Reply, tramite la sua società che opera nel settore della connettività veicolare e nella gestione delle flotte, ha sposato la filosofia dell’Internet delle cose con soluzioni di fleet management che prevedono l’utilizzo di una piattaforma cloud capace di abilitare l’integrazione dei dati che arrivano dai singoli veicoli con altri dati aziendali e informazioni che arrivano dall’esterno. Oltre al monitoraggio del consumo carburante, consente di valutare servizi di manutenzione predittiva e permette per esempio di comprendere quali guidatori sono in grado di raggiungere una maggiore efficienza su determinati percorsi. Si tratta, spiegano da Reply, di un database aggiornato costantemente in tempo reale che consente, attraverso l’incrocio delle informazioni e uno studio intelligente dei dati, di verificare le condizioni di mobilità e suggerire alternative. La piattaforma è in grado di integrare tutti gli oggetti e le infrastrutture connesse con i sistemi aziendali e con altre fonti esterne per creare uno strumento di analisi avanzato.

