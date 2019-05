Skoda proporrà una sua visione di un futuro crossover urbano elettrificati al Salone di Ginevra

La Casa automobilistica ceca anticipa i primi disegni di un crossover urbano, Vision X che sarà svelato in anteprima al prossimo Salone di Ginevra (8-18 marzo). Soluzioni estetiche inedite caratterizzano l'esterno della vettura che prefigura una dinamica di guida più adatta alle esigenze degli utilizzatori dei prossimi anni. Non a caso offrirà sotto al cofano sia un propulsore ibrido o anche un elettrico puro. Il tetto in antracite a contrasto col resto della vettura crea poi un accenno di sportività che non guasta anche per un mezzo che sarà in particolare a vocazione urbana. L'interno della futura Skoda Vision X propone, invece, un linguaggio di design avveniristico. Il cruscotto ampio e dal profilo ergonomico con al centro il grande display a colori che domina l'abitacolo offrirà servizi di infotainment e di connettività che saranno accessibili in modo sia rapido che intuitivo. Elementi luminosi specifici in combinazione con il display a colori offriranno, poi, degli effetti di luce davvero suggestivi.

La nuova Vision X anticipa quello che forse sarà una terzo modello della “famiglia” di suv di Skoda che vorrebbe offrire una variante ancora più compatta, ma soprattutto a vocazione più urbana rispetto all attuali Karoq e Kodiac per aprirsi a dei nuovi gruppi target di acquirenti, ma anche per aumentare la “personalità” del marchio. L'espansione dell'offerta dei crossover è uno degli obiettivi della strategia di Skoda per i prossimi anni che fra l'altro entro il 2025 conta di offrire anche vetture a propulsione o ibrida plug-in oltre che completamente elettrica. Con risultato che a partire proprio dal 2025 una una su quattro Skoda vendute potrebbe avere sotto al cofano una propulsione elettrificata, ibrida plug in o EV pure.

© Riproduzione riservata