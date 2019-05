Rolls-Royce, il suv si chiamerà Cullinan (il nome di un diamante)

Si chiamerà Cullinan il primo suv firmato Rolls-Royce.

La casa britannica con un comunicato ufficiale ha confermato la denominazione interna adottata dall'inizio del progetto avviato tre anni fa e noto come “Project Cullinan”. Il Cullinan, ribattezzato anche “Stella d'Africa”, è il più grande diamante grezzo trovato in natura.

Questa pietra preziosa è stata chiamata così in onore di Sir Thomas Cullinan, il proprietario della miniera di diamanti in Sudafrica in cui fu raccolto nel 1869.

La maggior parte dei pezzi in cui fu tagliato nel 1905 appartiene alla Corona britannica.



La nuova Rolls-Royce Cullinan adotterà una nuova piattaforma modulare in alluminio, sospensioni di nuova generazione e di un motore abbinato alla trazione integrale, caratteristica per la prima volta presente su una Rolls. La nuova Suv Rolls sarà presentata ai potenziali clienti in una serie di eventi a porte chiuse programmati a partire dalla prossima estate.

