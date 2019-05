Arriva il nuovo Citroën Berlingo. Debutta al Salone di Ginevra

Sviluppato sulla stessa piattaforma EMP2 modulare sulla quale si baseranno sia il nuovo Peugeot Partner che l'Opel Combo Life e dispone ora di uno sbalzo anteriore più corto e più alto, un parabrezza sistemato più avanti, oltre a una manovrabilità migliorata grazie a un servosterzo elettrico ottimizzato e, infine ad un raggio di sterzata ridotto. Come i modelli più recenti di Citroën , il nuovo Berlingo offrirà degli airbamb nella parte inferiore delle porte che gli conferiscono un look più robusto oltre ad offrire una protezione ulteriore.

È disponibile in due dimensioni, nella variante M, lunga 4,4 metri oltre che in quellaXL la più lunga che arriva fino a 4,75 metri, con due configurazioni previste a 5 e 7 posti.

Nella versione di base può stivare materiali fino a 775 litri, ben 100 litri in più rispetto a prima. Se questo non fosse abbastanza, ci sono in totale 28 spazi di stoccaggio extra nell'abitacolo in grado di ospitare altri 186 litri di materiale. In aggiunta c'è anche un elegante vano portaoggetti nel soffitto, il noto Modutop, accessibile dalla seconda fila di sedili singoli o dal bagagliaio. Se in aggiunta si ha bisogno di trasportare ancora di più, la scelta migliore è il modello XL il più grande che ha un volume di carico di 1.050 litri con cinque posti e una lunghezza di carico di 3,05 metri. Nella versione a sette posti l'XL offre due due sedili rimovibili che sono installati su una guida e possono spostarsi fino a 130 mm, una soluzione che non è prevista sulla versione M. Per quanto riguarda i motori si potrà scegliere tra una benzina da 1.200 cc disponibile con 110 cv o 130 cv o un diesel da 1.600 cc offerto con 75, 100 e 130 cv.

A seconda del motore, sono previsti cambi manuali a 6 rapporti o un automatico a 8 rapporti. Per quanto riguarda la sicurezza, il nuovo Berlingo dispone di una dotazione completa, dal freno di sicurezza attivo e quello post collisione, fino all'allarme di attenzione per chi guida. Il Berlingo del 2018 può anche essere dotato di un sistema di riconoscimento dei segnali stradali e di cruise control adattativo che beneficia di una funzione di arresto in automatico se si utilizza una versione con cambio automatico.

Offerto anche il monitoraggio degli angoli ciechi, l'assistenza per le partenza in salita, il controllo della stabilità e i fari intelligenti che attivano in automatico la fanaleria abbaglianti o anabbaglianti in base al traffico e alle condizioni di illuminazione. A bordo la connettività con una nutrita serie di dispositivi è garantita dal sistema di infotainment con schermo da 8 pollici e col supporto per Android Auto, Apple CarPlay e MirrorLink. Il nuovo Berlingo offre la ricarica wireless oltre a gadget come una telecamera panoramica e alle cinque modalità di guida tutte selezionabili: Standard, Neve, Fango, Sabbia e ESP “disattivato”. Dopo il debutto al Salone di Ginevra, il nuovo Citroen Berlingo sarà disponibile in autunno.

