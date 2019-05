Nuova Peugeot 508: si parte con la Limited Edition

Il costruttore francese ha deciso di anticipare con una edizione speciale il lancio della sua nuova berlina-coupé a 5 porte. Si chiama 508 First Edition e può essere già ordinata con un equipaggiamento che non è quello base, ma neppure riprende anche i classici livelli di allestimento. La First Edition si differenzia dal resto della gamma per i sottoporta di alluminio con il logo First Edition oltre che per i cerchi di lega diamantati da 19 pollici e, infine, per le due sole tonalità proposte, il blu e il rosso. Le First Edition, inoltre, non saranno abbinate a tutte le cinque motorizzazioni previste dalla Casa francese in fase di lancio, ma limitate alle più potenti: il 1.600 cc Pure Tech da 225 cv per chi preferisce il benzina o 2.000 cc BlueHDi da 180 cv per chi non rinuncia alla soluzione turbodiesel. In entrambi i casi la trasmissione è l'automatico a 8 rapporti.

Con la 508, la Peugeot rivoluziona quella che di fatto si può considerare l'ammiraglia del brand che, infatti, si è trasformata in una vettura più muscolosa e 5 porte, in totale rottura con quella che era l'impostazione della prima generazione. In compenso ci sono dei dettagli tipici da vettura coupé, come i cristalli delle porte privi di cornice, uniti a elementi che sono delle auto di famiglia, come il portellone per agevolare al meglio l'accesso al vano di carico. E non mancano gli interni progettati attorno al concetto dell'i-Cockpit con il volante compatto, la corona appiattita non solo nella zona inferiore, ma anche in quella superiore per favorire la leggibilità del cruscotto.

Le First Edition, disponibili in serie limitata di 508 esemplari, sono, come detto, già prenotabili online su un apposito sito ad un prezzo, chiavi in mano, di 48.000 euro che può essere anche frazionato con rate da 508 euro al mese. L'ordine è successivamentetrasferito al punto vendita preferito, mentre per i clienti è riservato un omaggio, una cuffia hi-fi Premium Focal consegnata a domicilio prima dell'arrivo dell'auto. Le nuove Peugeot 508 First Edition, infatti, saranno commercializzate, soltanto a a partire dal prossimo mese di ottobre.

© Riproduzione riservata