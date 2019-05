Presentata ad Alès in Francia la VW ID R che parteciperà alla Pikes Peak 2018

Alla Volkswagen hanno messo in “agenda” per quest'anno l'importante ritorno alla Pikes Peak International Hill Climb, in programma il 24 giugno dopo più di 30 anni dall'ultima presenza di Volkswagen nella corsa in salita più famosa al mondo, visto che il brand lo considera un un passo significativo verso l'obiettivo di diventare un produttore leader di auto con tecnologia elettrica. La Casa di Wolfsburg, come è noto, intende offrire più di 20 modelli completamente elettrici entro il 2025 e vendere per allora oltre un milioni di elettriche. Non solo una presenza puramente sportiva, dunque, quella di VW in Colorado. Nota tra gli appassionati anche come “Race to the clouds”, la gara tra le nuvole, la Pikes Peak si svolge dal 1916 nelle Montagne Rocciose vicino a Colorado Springs. Il

World premiere of the Volkswagen I.D. R Pikes Peak on 22nd April 2018 in Alés (F)

percorso di gara è lungo 19,99 km e si inerpica per 1.440 metri fino alla sommità che è a 4.300 metri sul livello del mare. L'attuale record nella categoria dei prototipi elettrici è di 8 minuti e 57,118 secondi, ottenuto dal pilota statunitense Rhys Millen nel 2016. Allo sviluppo del prototipo VW da competizione hanno lavorato in Volkswagen Motorsport, in stretta collaborazione con lo Sviluppo Tecnico di Wolfsburg. “La partecipazione alla Pikes Peak rappresenta per noi un nuovo inizio: è la prima volta che sviluppiamo un'auto da competizione 100% elettrica - ha spiegato Sven Smeets, direttore di Volkswagen Motorsport - questo progetto è una vera e propria pietra miliare nel nostro approccio alle competizioni. Il nostro team di lavoro era letteralmente elettrizzato all'idea di affrontare questa sfida incredibile”. Ma perché partecipare proprio alla Pikes Peak? ”Perché è una delle gare automobilistiche più note al mondo, rappresenta una sfida enorme ed è quindi ideale per mettere alla prova le capacità delle tecnologie del prossimo futuro - ha risposto così Frank Welsch, responsabile dello Sviluppo Volkswagen - la nostra elettrica da competizione è equipaggiata con batterie e sistemi di propulsione innovativi e le condizioni estreme della Pikes Peak ci daranno informazioni importanti che aiuteranno lo sviluppo, oltre a mettere in mostra le capacità dei nostri prodotti e delle loro tecnologie”. Alla

guida della vettura VW ci sarà il francese Romain Dumas che ha già vinto per tre volte la Pikes Peak, oltre ad avere maturato una lunga esperienza nella di guida di prototipi ibridi gareggianti nel Mondiale Endurance FIA, prima con Audi e poi con Porsche conquistando importanti risultati alla 24 Ore di Le Mans di cui è stato due volte vincitore una con Audi e l'altra con Porsche oltre ad aver centrato il titolo mondiale nel 2016 sempre con Porsche. “Il Pikes Peak International Hill Climb è una grande sfida, perché ogni pilota ha solo un tentativo a disposizione – ha spiegato Dumas - ma ho una grande fiducia nel Volkswagen Motorsport. Il team è molto motivato e ha già dimostrato di essere in grado di raggiungere il successo anche nella gare più impegnative”. L'obiettivo comune di Volkswagen e del pilota francese sarà di stabilire un nuovo record per le auto da corsa elettriche. L'insidia principale sarà il traguardo fissato ad un'altitudine di 4.302 metri.

