Ds3 Crossback, il lusso francese del suv compatto

È il modello destinato a pesare anche in termini di unità sulle vendite del marchio Ds Automobile, visto il contesto in cui si inserisce quello dei crossover premium, in forte crescita, viste le “new entry” annunciate per il prossimi anni. Di sicuro la nuova Ds3 Crossback eredita tante delle soluzioni estetiche riprese dalla “sorella” maggiore, Ds7, ma ha lo stesso DNA che riprende i cromosomi del lusso alla francese. A cambiare per la nuova Crossoback sono le dimensioni più contenute. La sfida della nuova Ds sarà di mettere in discussione la leadership dei brand tedeschi nel settore premium.

L’obiettivo non è solo pensionare la pur apprezzata Ds3 attuale che però avendo sulle spalle già 8 anni di vita, ha fatto ormai io suo tempo. E allora l’erede non ha solo 5 porte invece delle tre, ma anche un’altezza da terra tipica delle auto a “ruote alte”. Insomma è diventata un vero crossover con, fra l’altro, grandi ambizioni: sfidare ad armi pari l’Audi Q2 a cui la nuova vettura francese sembra ispirarsi al punto che anche i prezzi saranno allineati a quelli della Q2. Realizzata sulla piattaforma del Gruppo Psa (al quale Ds appartiene) in grado di supportare sia motori termici, a benzina o diesel, sia ibridi e 100% elettrica, la “3” Crossback offrirà al debutto un motore a benzina di 1.200 cc da 100, 130 o 155 cv oltre al 1.500 cc diesel da 100 o 130 cv con cambio manuale a 6 marce o automatico a 8 rapporti.

Qualche mese dopo, però, arriverà una versione E-Tense con motore elettrico da 100 kW di potenza pari a 136 cv che garantirà un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi e un’autonomia di 450 km. L’80% della ricarica stimata in trenta minuti se la colonnina è di quelle veloci.

Curato lo stile (che comunque genera giudizi contrastanti) sia dentro che fuori a cui si aggiungono delle personalizzazioni praticamente infinite.

E poi tante “chicche” come le maniglie delle porte che fuoriescono in automatico, in stile Tesla e un abitacolo elegante e al tempo stesso accogliente con un touchscreen ad alta definizione da 10 pollici e un livello 2 di guida autonoma in vista delle scelte future. Con la versione elettrica in arrivo a fine 2019 prenderà corpo anche il piano di graduale elettrificazione del brand che avrà un’altra tappa fondamentale con la disponibilità della Ds7 Crossback ibrida plug-in accreditata di 300 cv di potenza e della trazione integrale.

© Riproduzione riservata