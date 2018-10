Porsche aggiorna Macan Mentre Taycan inaugura l’era degli ioni di litio

La rivoluzione elettrica è arrivata in casa Porsche. Grazie ad un investimento di oltre sei miliardi entro il 2022, il marchio di Zuffenhausen è al lavoro per proporre una gamma elettrificata in grado di essere scelta dal 50% della propria clientela a partire dal 2025. Ad inaugurare l’era a zero emissioni ci penserà la Taycan, supersportiva elettrica al debutto entro la fine dell’anno e attesa su strada nel secondo semestre 2019. Se il prezzo non è ancora stato confermato, il listino dovrebbe partire da poco meno di 100.000 euro, si conosce come verrà costruita, i target commerciali e le prestazioni. Costruita nel nuovo impianto di Zuffenhausen, ampliamento costato circa 700 milioni di euro, la Taycan dice addio alla tradizionale catena di montaggio per lasciare spazio alla fabbrica 4.0 con stazioni di lavoro robotizzate. L’obiettivo di Porsche è di costruire una vettura sicuramente all’avanguardia ma capace di generare una redditività simile ai modelli attuali, a conferma di come l’elettrico sarà realmente un punto centrale nei piani futuri del marchio e non un semplice “spot tecnologico”. Già preordinata da 10.000 clienti, avrà una potenza superiore ai 600 cavalli, scatterà da 0 a 100 km/h in meno di 3.5 secondi, percorrerà oltre 500 km con una ricarica ma soprattutto rispetterà al 100% il dna sportivo Porsche partendo dalla posizione di guida simile alle 911. Grazie a soluzioni come l’architettura elettrica a 800V, potrà ricaricare 100 km di autonomia in soli 4 minuti mentre per l’80% serviranno 15 minuti utilizzando una rete di ricarica rapida a 350kW come quella fornita da Ionity. La Taycan non è però l’unica novità elettrica in arrivo; infatti nel 2019 debutterà anche la monoposto di Formula E a marchio Porsche, mentre la versione Turismo della Taycan – anticipata dalla concept Mission E Cross Turismo – sarà presentata il prossimo anno. Novità solo a zero emissioni per il marchio fondato da Ferdinand Porsche? Al contrario. Al Salone di Los Angeles in programma a fine novembre debutterà la nuova generazione di 911, completamente rinnovata e caratterizzata dal codice progetto 992. Cresciuta nelle dimensioni e nelle prestazioni, il modello icona di Stoccarda è pronta all’elettrificazione ma non prima del 2023 in occasione del restyling. Tornando all’attualità la Macan restyling arriva in concessionaria a dicembre a poco più di 61 mila euro, aggiornata nei contenuti ma soprattutto senza versione diesel confermando l’abbandono dell’alimentazione a gasolio per l’intera produzione. Nonostante da inizio anno sia stata sospesa la produzione di tutti i modelli diesel, Porsche chiuderà l’anno con un dato simile a quello record del 2017.

Novità anche in casa Panamera con l’introduzione dell’allestimento Gts su cinque porte e Sport Turismo, spinte dal V8 4.0 biturbo da 460 cavalli e riconoscibili per la dotazione specifica a partire dal kit aerodinamico Sport Design con finiture nero lucido e cerchi da 20” di serie. Per i collezionisti invece arriva la 911 Speedster, presentata al Salone di Parigi e realizzata in soli 1948 esemplari per celebrare i 70 anni del marchio

