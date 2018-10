Škoda progetta la Scala per rientrare nelle medie

Dalla Vision RS alla Scala. Il futuro a breve temine di Škoda sarà presentato entro la fine dell’anno e svela la versione definitiva della concept car presentata al Salone di Parigi. Il marchio ceco ha scelto il nome Scala per ritornare nel segmento C, puntando su stile e contenuti tecnologici condivisi con il gruppo Volkswagen a partire dalla piattaforma modulare Mqb.

Questo si tradurrà nell’arrivo anche di versioni elettrificate ibride plug-in, ovvero con presa di corrente per garantire un’autonomia a zero emissioni di circa 50 chilometri. Se per vedere la Scala su strada si dovrà aspettare indicativamente la prossima primavera, la nuova Fabia ha già debuttato in concessionaria in versione cinque porte e station wagon. Rinnovata nell’estetica ma soprattutto nei contenuti, dice addio al diesel e propone motori a benzina fino a 110 cavalli. Tra le novità in gamma arriva la nuova Kodiaq Rs, versione sportiva del suv a 7 posti spinto dalla motorizzazione diesel biturbo da 240 cavalli.

Stessa piattaforma ma linee sportive per la Kodiaq Gt, suv coupé dalle linee sportive atteso nel 2019 inizialmente per il solo mercato cinese. Il futuro del marchio boemo si chiama invece Strategy 2025 e anticipa un lungo elenco di novità green. Se per il primo modello plug-in hybrid si dovrà aspettare l’anno prossimo con la Superb, nel 2020 sarà il turno della prima elettrica abbinata alla versione di serie della concept Vision E. Entro il 2025 i modelli 100% elettrici arriveranno a cinque, a conferma di come anche il marchio della Freccia Alata sia al lavoro sull’elettrificazione della gamma.

