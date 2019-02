Nuova Porsche 911 Cabrio: prezzi, foto e dettagli in attesa del Salone di Ginevra 2019

La nuova Porsche 911 cabrio sceglie il web per presentarsi al grande pubblico, prima di svelarsi al Salone di Ginevra 2019 in programma dal 7 al 17 marzo 2019. La scoperta di Zuffenhausen arriva dopo sei settimane dalla presentazione della versione coupé, confermando tutte le novità come nuovo infotainment e quattro ruote sterzanti e svelando una capote in tela in grado di aprirsi in soli 12 secondi fino ad una velocità di 50 km/h. Ad inaugurare la gamma della Porsche 911 cabrio 2019 ci pensano le versioni S e 4S, spinte dalla motorizzazione 3.0 biturbo da 460 cavalli e 528 Nm di coppia abbinata rispettivamente alla trazione posteriore e integrale e al nuovo cambio doppia frizione a otto rapporti.

Porsche 911 Cabrio 2019

Rispetto alla versione coupé la nuova Porsche 911 Cabrio presenta come tradizione una capote in tela, migliorata nel tempo di apertura grazie al nuovo impianto idraulico e nella fluidità del movimento. Per viaggiare aperti anche nelle giornate più fredde, non manca un deflettore elettrico in grado di ridurre l'impatto del vento. Esteticamente ritroviamo lo stile della coupé, partendo dal nuovo frontale fino al posteriore caratterizzato dal proiettore a led a unico a tutta larghezza e dalla griglia a listelli verticali con al centro la terza luce di stop.

Interni nuova Porsche 911 Cabrio

Come già visto sulla coupé, anche la nuova Porsche 911 Cabrio mostra interni caratterizzati dal grande schermo a centro plancia del nuovo sistema di infotainment e dal tunnel con l'inedita leva del cambio. La strumentazione si conferma digitale con al centro il contagiri analogico, dettaglio apprezzato dai nostalgici delle lancette. Oltre al lungo elenco di Adas a disposizione, tra cui cruise control adattivo e mantenimento della corsia, dal manettino sul volante è possibile selezionare il livello Wet Mode per guidare in tutta sicurezza su fondi bagnati.

Prestazioni Porsche 911 Cabrio 2019

Scompare il tetto ma rimangono le prestazioni di riferimento per le nuove Porsche 911 Cabrio S e 4S, in grado di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo rispettivamente in 3.7 e 3.6 secondi (con pacchetto Sport Chrono) come sulla coupé. Alla voce velocità massima troviamo 306 km/h per la due ruote motrici e 304 per la 4S, mentre le emissioni di anidride carbonica sono pari a 207 e 208 g/km (4S e S). La scheda tecnica della Porsche 911 Cabrio segue quanto già visto sulla coupé, con il debutto per la prima volta su una 911 aperta del Porsche Active Suspension Management (PASM), la presenza delle quattro ruote sterzanti e dei cerchi da 21 pollici.

Nuova Porsche 911 Cabrio, prezzo

Attesa su strada in Italia da giugno 2019, la nuova Porsche 911 Cabrio S sarà a commercializzata a partire da 138.639 euro, mentre la Porsche 911 Cabrio 4S avrà un prezzo di 146.691 euro. Per entrambe lunga lista di accessori a disposizione, tra cui il nuovo sistema di sicurezza Night Vision Assist. Per la Porsche 911 cabrio ibrida invece ci vorrà ancora del tempo: secondo diverse indiscrezioni potrebbe arrivare in occasione del restyling previsto indicativamente nel 2022.

