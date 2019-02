Fiat, Alfa Romeo e Jeep cosa ci aspettiamo di vedere al Salone di Ginevra

Quello che per ora sappiamo, ma anche il resto che ci aspettiamo di vedere. All'ormai imminente Salone di Ginevra (7-17 marzo) i brand del Gruppo Fca saranno presenti con tante novità di prodotto, ma in occasione della rassegna svizzera annunceranno anche i loro programmi per i prossimi mesi.

Partiamo da Fiat che quest'anno festeggia i 120 anni del brand con la serie speciale celebrativa “120°”, la più elegante e connessa di sempre nelle tre varianti 500X “120°” col motore 1.000 cc FireFly Turbo a benzina da 120 cv, la 500 berlina “120°” col 9000 cc Twin Air sempre a benzina da 85 cv e 500L “120°” col 1.300 cc Multijet turbodiesel da 95 cv. Tutte e tre le vetture sono disponibile in una livrea bicolore bianco e nero. La famiglia 500 “120°” offre, inoltre, di serie l'Uconnect 7” Hd Live touchscreen con in più la predisposizione di Apple CarPlay e la compatibilità di Android Auto.



E veniamo al brand Alfa Romeo che in attesa di svelare alla vigilia dell'apertura del Salone la concept che anticipa il futuro suv compatto derivato dallo Stelvio o forse la show car di una futura sportiva del Biscione, anticipa per ora le nuove serie speciali Giulia Quadrifoglio e Stlevio Quadrifoglio “Alfa Romeo Racing”. Una serie limitata che celebra la partecipazione e il profondo coinvolgimento di Alfa Romeo nel campionato mondiale di Formula 1 insieme a Sauber. Su questa serie speciale alla livrea che rende omaggio alla monoposto Alfa Romeo Racing C38, si abbinano dettagli di stile come i sedili sportivi Sparco con cuciture rosse e guscio in carbonio, il pomello del cambio automatico con inserto in carbonio firmato da Mopar, il volante in pelle e Alcantara con inserti in carbonio.

All'interno spicca poi un badge celebrativo con il logo Alfa Romeo Racing. Senza contare i dettagli tecnici come il tetto in carbonio a vista sulla Giulia, i cerchi in lega bruniti da 19” sulla Giulia e da 20” sullo Stelvio e le pinze freno rosse. Inoltre le due serie speciali offrono lo scarico in titanio, l'impianto frenante con dischi carbo-ceramici e i sedili Sparco con guscio in carbonio. L'utilizzo del carbonio è diffuso e coinvolge anche le calotte degli specchietti retrovisori, la “V” del trilobo frontale, gli inserti sulle minigonne, i battitacco della Giulia. A cui si aggiunge la rinnovata Giulietta “model year 2019”.



Passiamo a Jeep che in attesa di annunciare l'arrivo della versione ibrida già ampiamente annunciata della Renegade, ma non solo, al Salone di Ginevra conferma la vocazione di brand “apripista” ormai a tutti gli effetti inseritosi fra i marchi premium a livello internazionale.

Infine Abarth festeggia a Ginevra i suoi 70 anni di vita coi modelli che ne hanno contribuito al successo in questi ultimi anni, ma anche con due versione specifiche come le nuova 595 esseesse e la 124 Rally Tribute. Di tutto e di più, insomma, col brand Mopar che svolgerà sempre il ruolo di collante fra i diversi marchi del Gruppo Fca in tema di personalizzazioni e di servizi postvendita.

