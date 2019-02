Jetta, il nuovo marchio di Volkswagen per la Cina

Jetta diventa un vero proprio e brand. Il nuovo marchio di Volkswagen punta in particolare ai giovani cinesi. In molte città da milioni di abitanti, fuori dalle regioni metropolitane come Pechino e Shanghai, i livelli di diffusione delle auto sono ancora molto bassi, in alcuni casi sotto le 100 auto ogni 1.000 abitanti. Allo stesso tempo, i membri della crescente classe media ambiscono alla mobilità individuale con la prima auto di proprietà.

Con la nuova marca Jetta (nome contriverso in molti Paesi dive designava una non bellissima tre volumi nota anche come Bora in Italia, la Volkswagen punta in particolare ai giovani cinesi. La gamma, che sarà prodotta dalla FAW-Volkswagen a Chengdu, includerà una berlina tre volumi e due Suv. L'inizio delle vendite è previsto per il terzo trimestre di quest'anno.

Jetta, nuovo brand dedicato alla Cina

Il membro del Consiglio d'Amministrazione di Volkswagen Responsabile delle Vendite Jürgen Stackmann sottolinea come: “Con Jetta, stiamo riducendo la distanza tra la marca Volkswagen, appartenente alla fascia alta dell'offerta generalista, e la mobilità di massa, che in Cina conta per un terzo del mercato ed è presidiata soprattutto da marche locali. In questo modo, aumenteremo in maniera significativa la nostra copertura del mercato”.

“In Cina, il modello Volkswagen Jetta- ricorda Stackmann - ha un ruolo fondamentale per noi. Ha diffuso la mobilità di massa, come fece il Maggiolino in Europa. Sviluppata dalla Volkswagen e prodotta in Cina, la versione locale della Jetta ha motorizzato la Cina. Ancora oggi, è uno dei modelli Volkswagen di maggior successo, una vera icona. Ecco perché, per la prima volta nella storia della Volkswagen, stiamo trasformando questo modello in un brand, con la creazione di un'apposita gamma”. Anche le vendite vedranno un nuovo approccio.

Jetta avrà la sua rete di concessionarie e avvicinerà i Clienti in modo diretto e con forme innovative: esposizioni digitali, presenza nei centri commerciali e truck allestiti appositamente per essere concessionari itineranti.

Volkswagen in Cina

In Cina Volkswagen ha consegnato 3,11 milioni di veicoli lo scorso anno (-2,1% rispetto all'anno precedente). Vicina al 50% delle vendite mondiali, la Cina rappresenta il primo mercato per la Volkswagen. In un contesto in contrazione complessiva (-4,6% rispetto al 2017), la Volkswagen ha accresciuto la sua quota di mercato. Inoltre, nel 2018 Vw ha anche consegnato la 30 milionesima auto a un Cliente cinese. Da quando la Volkswagen si stabilì in Cina oltre 30 anni fa ha conquistato saldamente la prima posizione.

