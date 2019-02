Volkswagen T-Roc R, il crossover da 300 cavalli al Salone di Ginevra

Volkswagen presenta al Salone di Ginevra il nuovo T-Roc R, concept da 300 cavalli che anticipa il modello di serie. Sotto il cofano del crossover di Wolfsburg arriva la motorizzazione TSI 2.0 litri da 300 cavalli abbinata alla trazione integrale 4Motion e al cambio Dsg a sette rapporti. La sigla R aggiunge anche un design sportivo per esaltare il carattere della T-Roc “corsaiola” e dettagli tecnici come sterzo progressivo, assetto sportivo, Race Mode, launch control e possibilità di disattivare il controllo di trazione.



Nuova Volkswagen T-Roc R

Fin dall'anteriore si intuisce il carattere della Volksagen T-Roc R. La calandra del radiatore, appositamente ridisegnata, ha nella parte bassa una striscia argentata di alluminio anodizzato che corre per l'intera larghezza del veicolo. Il logo “R” è ben visibile sulla calandra ed è riprodotto nell'elemento specifico tra fiancata e portiera. I paraurti dedicati hanno nuove linee e sono verniciati nella stessa tinta della carrozzeria. Le luci di marcia diurne, indipendenti e verticali, sono integrate nel paraurti anteriore.

Inoltre, la protezione sottoscocca e le prese d'aria specifiche sono elementi tipici della T-Roc R. Anche la vista del posteriore è dominata dal paraurti sportivo in tinta e include prese d'aria, un diffusore “R” con colore a contrasto e Il doppio scarico da entrambi i lati. Equipaggiata di serie con cerchi in lega da 18” Spielberg, la T-Roc R può essere personalizzata con i cerchi Pretoria color grafite opachi da 19” montati su pneumatici 235/40 R19. Passando alle tinte esterne si può scegliere tra il Lapiz Blue metallizzato tipico “R”, oppure i colori pastello Pure White o Flash Red, o ancora i metallizzati Kurkuma Yellow, White Silver, Energetic Orange, Deep Black effetto perla o Indium Grey. Il tetto può essere verniciato in nero a contrasto.



Volkwagen T-Roc R 2019, scheda tecnica

Cuore della nuova Volksagen T-Roc R è il propulsore TSI quattro cilindri 2.0 litri da 300 cavalli e 400 Nm di coppia massima, montata in abbinamento alle quattro ruote motrici 4Motion e lla trasmissione doppia frizione a 7 marce. La novità in arrivo al Salone di Ginevra 2019 sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4.9 secondi con una velocità massima limitata elettronicamente di 250 km/h. Oltre all'assetto sportivo arriva l'impianto frenante derivato dalla Golf R Performance e la modalità di guida Race Mode. Inoltre è disponibile la funzione launch control, per avere le massime performance in accelerazione, e il controllo di stabilità ESC può essere disattivato manualmente-



Interni Volkswagen T-Roc R Concept

Salendo a bordo della nuova Volkswagen T-Roc R si respira lo stesso animo racing visto all'esterno. Oltre alla chiave specifica, la sigla R si ritrova anche nel battitacco in acciaio inossidabile e cucita nei poggiatesta dei sedili. Anche il volante multifunzione specifico, rivestito in pelle e con leve per il cambio marcia sfoggia il logo “R”. I pedali sono in acciaio inossidabile. Tra gli optional arriva il Pacchetto Pelle, con sedili rivestiti in pelle nappa di alta qualità. I pannelli laterali con inserti in carbonio sottolineano lo spirito sportivo, così come le cuciture in Crystal Grey e il logo “R” nei poggiatesta.

