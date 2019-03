Salone Ginevra 2019, istruzioni per l’uso: le novità e gli scenari automotive

E pensare che c'era chi si stava preparando a festeggiare la fine delle rassegne dell'auto, quelle intese come esposizione di nuovi modelli in arrivo o anche opportunità per fare il punto su dove stava andando uno dei settori più trainati nell'ambito delle economie dei Paesi più industrializzati al mondo, quello dell'automotive.

Ci ha pensato il “salotto buono” dell'auto che da sempre è il Salone di Ginevra a smentire tutto e tutti. Pur con qualche assenza di troppo rispetto ai “sold out” degli anni scorsi, il Palexpò, la sede espositiva della rassegna si prepara a festeggiare una della più “esplosive” edizioni. Se l'auto sta cambiando, insomma è a Ginevra che si capirà come lo farà e probabilmente sarà sempre Ginevra, una volta all'anno, a spiegare a che punto è la rivoluzione in atto nel mondo delle “quattroruote”.

Fra i grandi temi che al Salone di Ginevra si dibatte quest'anno in particolare nelle giornate di vigilia riservate ai media provenienti da tutto il mondo e agli operatori di settore c'è in primo luogo l'elettrificazione dell'auto che viaggia ormai a tappe sempre più forzate, anche se non significa che viaggeremo nei prossimo anni soltanto su vetture elettriche, perché ci sono anche le ibride e quelle ad idrogeno. E che anche è vero che la guida autonoma è nel piani dei costruttori d'auto, ma non arriverà subito.

Insomma ci sarà ancora spazio per le belle auto, magari sportive sia pure un pò più “risparmiose” per poter conquistare alla “causa” anche le nuove generazioni così poco interessate alla mobilità su strada. Vedremo, tutto sembra possibile e nessuna soluzione è esclusa. Intanto gustiamoci il ricco programma di novità in arrivo, piccole e grandi, più di un centinaio in grado di far girare la testa anche ai più scettici.

Eccole. Cominciamo da Bmw che presenta la nuova Serie 3 Touring, la “familiare”, ma anche la rinnovata M3, mentre Mercedes, si concentra sull'elettrico e sulla nuova CLA Shooting Brake. Ma la sfida più seria che si annuncia a Ginevra è fra due utilitarie francesi, la nuova Peugeot 208 e la rinnovata Renault Clio, comprese le loro rispettive varianti elettriche o ibride. Sempre a proposito di emissioni, Polestar il marchio di modelli elettrificati di Volvo presenta la sua seconda auro, una potenziale rivale addirittura della Tesla Model 3.

Dal Gruppo Volkswagen sono invece attese diverse intriganti concept, il suv compatto elettrico Audi, la Cupra suv-coupé a 4 porte e il “dune baggy” elettrico della famiglia di future vetture alla spina la ID, ma anche modelli più tradizionali come la Skoda Kamiq. Anche gli stand dell'altro Gruppo, l'italo-americano Fca, sono quest'anno piuttosto ricchi, con le versioni ibride in arrivo per il crossover Jeep Renegade e la misteriosa concept Alfa Romeo, oltre alla show car che anticipa la nuova Fiat Panda. Anche in Ferrari c'è attesa per il debutto della Tributo, l'erede della 488 GTB. Mentre in Maserati si lavora per rilanciare al meglio il brand con sede a Modena.

Sempre a proposito di elettrificazione, Honda mostra la versione definitiva della Urban EV, mentre Citroen ha preparato una concept elettrica dedicata alla mobilità urbana, la Ami One. Infine, ecco alcune informazioni pratiche che serviranno a molti italiani per potere visitare il Salone di Ginevra che resta aperto dal 7 al 17 marzo. Il biglietto costa 16 franchi svizzeri, ma solo 9 franchi per i “minori” dai 6 ai 16 anni e i pensionati. Appena 11 franchi a persona per gruppi di 20 unità, mentre per gli ingressi successivi alle 16.00 è previsto uno sconto del 50%. Da segnalare che si può acquistare il biglietto anche sul sito web ufficiale della rassegna. Infine i padiglioni del Palexpò resteranno aperti tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle 9.00 alle 19.00 di sabato e di domenica.

