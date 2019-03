eQooder, il veicolo elettrico a quattro ruote basculanti

L'eQooder è stato sviluppato interamente dall'elvetica Quadro Vehicles e utilizza la tecnologia motoristica elettrica californiana powertrain firmata Zero Motorcycles, azienda che progetta e costruisce componenti elettriche da oltre 12 anni.

Il veicolo sarà inizialmente prodotto per la prima volta in Europa e in Asia. Questo si caratterizza per la presenza di quattro ruote basculanti ma non solo. È a zero emissioni, potente e sportivo.

I vantaggi per chi si mette alla guida di un eQooder non sono solo le zero emissioni, che consentono di entrare nel centro storico delle città nonostante le zone a traffico limitato, ma soprattutto le prestazioni dinamiche su strada.

Inoltre, grazie alla formula con rata all inclusive ‘gas and wash' di 250 euro, eQooder ha l'ambizione di voler rendere accessibile il mondo ZEV (Zero Emissions Vehicles) pendolari.

Il veicolo è dotato di un potente motore elettrico brushless ad alta efficienza, capace di raggiungere una potenza di 45kW e una coppia di 110 Nm. Rispetto a un motore termico le prestazioni di eQooder sono pari a una cilindrata di 650 cc. Inoltre, la coppia di eQooder è 3 volte più potente di quella del 400cc Qooder (38,5 Nm).

Il motore è accoppiato a un differenziale meccanico appositamente ingegnerizzato per gestire la trazione posteriore: eQooder è dotato del sistema Dual Rear Traction, che garantisce una trazione e sicurezza su qualunque tipo di strada.

L'autonomia andrà oltre i 150 km con ricarica della batteria in meno di 6 ore, collegabile da garage. Il reparto batterie prevede una soluzione di tipo modulare, che può ospitare fino a due batterie in parallelo. Tra le altre dotazioni di primo livello, ci sono anche modalità di guida (eco, sport) più una customizzabile tramite apposita App e la retromarcia per agevolare le manovre da fermo.

Il veicolo arriverà sul mercato europeo a dicembre 2019, ma sarà possibile prenotarlo online da subito sul Q-Store, la concessionaria digitale di Quadro Vehicles, versando una caparra di 5.000 euro.

Un'alternativa per chi non vuole aspettare, è la possibilità di noleggiare Qooder a lungo termine per 12 mesi, con una rata speciale di 190 euro al mese, fino alla disponibilità della versione elettrica eQooder.

Per di più, grazie alla collaborazione con Evway, l'App dedicata per supportare gli ev-driver, sarà possibile tracciare tutte le colonnine disponibili sul percorso e ricaricare presso qualunque infrastruttura, ma anche accedere ad un mondo di esperienze e servizi.

