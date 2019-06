Parco del Valentino 2019: tutto quello che c'è da sapere

Dal motorsport alle nuove motorizzazioni, la quinta edizione di Parco Valentino 2019 (19-23 giugno) avrà un ricco elenco di eventi. Sono 54 i brand che parteciperanno al programma del Motor Show Torinese, pari a una rappresentanza del 98% del mercato automobilistico italiano. Il taglio del nastro di mercoledì 19 giugno darà vita a un'edizione da record non solo per il numero di espositori, ma anche per la spettacolarità degli eventi dinamici in programma (tutti gratuiti), a partire dalle Parade che vedranno sfilare monoposto di Formula 1 lungo le vie del centro città. E a seguire supercar, prototipi e novità delle sfilate che vedranno alla guida presidenti e amministratori delegati dei brand, oltre a giornalisti e collezionisti provenienti da tutta Italia che porteranno a Torino oltre 300 vetture da sogno.

Le auto più esclusive al Parco del Valentino

Uno spettacolo che comincia dal Cortile del Castello del Valentino, cuore pulsante della manifestazione, dove per 5 giorni saranno esposti modelli speciali visibili al pubblico in possesso del biglietto elettronico gratuito scaricabile su www.parcovalentino.com: le 5 Pagani della Zonda Collection che celebra i 20 anni del modello, alcuni tra i 12 cilindri Ferrari più esclusivi, come la Ferrari F40, F50, Enzo e FXX K, due tra i modelli più iconici di Lamborghini, una Miura e la Countach appartenuta a Nuccio Bertone, e la serie completa delle Porsche 911 dal 1963 a oggi, alle one-off Pininfarina Ferrari Sergio, alla Zerouno di Italdesign, Sybilla e Kangaroo di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro, la Fiat Abarth 750 Record, la Bizzarrini P538, la Delta Futurista di Amos, Cisitalia 202, Bugatti Chiron 110 ans, Studiotorino Porsche Moncenisio, Ferrari Daytona Plaxiglass, Fenyr di W Motors, Chevrolet Ramarro e Ferrari Rainbow della collezione ASI-Bertone, Dallara Stradale, Giannini 350GP4, Bac Mono, New Stratos, Osca MT4 1450, Lancia Rally 037 EVO2, Jannarelly Design 1.

L'anima racing e green del Parco del Valentino

Un posto speciale nell'esposizione lungo i viali del parco lo avranno le racing e le green. Davanti al Cortile del Castello troverà spazio la pit lane riservata alle regine del motorsport che apriranno la President Parade di mercoledì 19 giugno alle ore 20: Ferrari Formula 1 126 C del 1984, March 761 del 1976, Tecno PA 123/3 del 1972 e Tecno PA 123B del 1973, Cooper- BRM del 1968, Surtees F5000 del 1971, Lamborghini Huracan GT3. Menzione speciale per un'altra monoposto, quella ospitata nello stand di Autoppassionati: la Formula 1 Alfa Romeo Racing di Giovinazzi e Raikkonen.

FCA Heritage parteciperà al Salone dell'Auto Parco Valentino Torino con due vetture da corsa dal valore inestimabile: la Lancia D 25 del 1954 farà da apripista alla parata “Gran Premio Parco Valentino” in programma il 23 giugno.

Le anteprime italiane di Torino

Dopo l'esordio mondiale al salone di Ginevra e la seconda apparizione al Motor Valley Fest di Modena, la Fiat Concept Centoventi tornerà ad essere protagonista alla kermesse torinese Salone Parco Valentino. Il Concept Centoventi rappresenta la vision di Fiat della mobilità elettrica. Con un approccio “fuori dal coro” per la Centoventi che è completamente personalizzabile, in qualsiasi fase del suo ciclo di vita (anche dopo l'acquisto) e in ogni dettaglio. Il range delle batterie è anch'esso modulare grazie a un'innovativa architettura che rende le batterie componibili e consente di variare l'autonomia dai 100 km standard fino a 500 km. Sullo stand Fiat al Salone il pubblico potrà vedere anche la serie speciale celebrativa 500X “120°” e la Tipo 5 Porte Sport equipaggiata con il motore 1.6 Multiject Dct da 120 cv e caratterizzata dalla specifica livrea rossa abbinata al tetto nero a contrasto e dai nuovi interni in Total Black.

Inoltre, Abarth esporrà la nuova 595 esseesse e la limited edition 124 Rally Tribute. La prima rende omaggio al leggendario kit di elaborazione degli anni Sessanta; la seconda, prodotta in edizione limitata a sole 124 unità celebra la 124 rally che la scorsa stagione colse numerosi successi, culminati con la conquista della Coppa FIA R-GT, del Campionato Europeo Rally e più di 40 vittorie di categoria in 12 diversi campionati nazionali.

Tra le altre anteprime, il nuovo crossover compatto Mazda Cx-30 svelato al Salone di Ginevra lo scorso marzo che qui verrà presentato al pubblico italiano in anteprima nazionale Ma la presentazione in anteprima della Cx-30 sarà solo uno degli ingredienti del programma che il marchio giapponese ha riservato agli appassionati italiani. Alla manifestazione torinese la casa celebrerà anche i 30 anni della sua icona, la Mx-5, con un raduno e una sfilata per le vie di Torino di oltre 300 fan della spider che sarà presente nella versione speciale 30th Anniversary. Inoltre tutti i visitatori del Salone avranno la possibilità di effettuare delle prove dinamiche di due fra le vetture di punta della gamma attuale: la compatta sportiva Mazda3 e il suv best seller mondiale di Mazda, la Cx-5.

Parlando francese, Peugeot esporrà la 508 SW Hybrid, per la prima volta in Italia. Ulteriore sviluppo della gamma 508, declinata finora nelle motorizzazioni PureTech e BlueHDi in versione fastback e SW, la nuova versione HYbrid segna un netto passo in avanti in ambito di motorizzazioni ibride. Questa abbina il motore PureTech da 180 cv a un propulsore elettrico da 110 cv per una potenza massima combinata di 225 CV/165Kw. La batteria al Litio della capacità di 11.8 kWh permette un'autonomia in modalità 100% elettrica superiore a 40 km (WLTP). La nuova 508 HYbrid sarà disponibile in Italia con carrozzeria fastback o SW e sarà lanciata a fine anno, con i preordini (online) che si apriranno già in estate.

I grandi appuntamenti dinamici da non perdere

Aprirà il salone dinamico l'esibizione di Formula 1 mercoledì 19 giugno alle 20, la sfilata di race car che accenderà di passione Torino sfilando nel circuito cittadino chiuso al traffico, tra via Roma, piazza San Carlo e piazza Castello. Il via di questo spettacolare antipasto lo darà la Ferrari Formula 1 di Michele Alboreto, a seguire le altre regine del motorsport e poi la President Parade, la Journalist e la Supercar Night Parade, quest'ultima appuntamento imperdibile per i 300 collezionisti iscritti e provenienti da tutta Italia. Giovedì 20 giugno sarà il giorno della celebrazione del 70° anniversario di Abarth, con alcune delle auto dello Scorpione riunite e in mostra in piazza Vittorio Veneto.

Sabato 22 giugno le candeline da spegnere saranno 100, quelle della festa di compleanno di Citroën che sarà festeggiata con il raduno delle 100 più belle e rappresentative auto del marchio. 100 Citroën per 100 anni è l'evento organizzato al quale parteciperanno tutti i club italiani che, con le loro auto da collezione, coloreranno i Murazzi sul Po prima di partire per la Palazzina di Caccia di Stupinigi e percorrere il circuito cittadino, tra le strade del centro. La sera sarà l'emozione della Mole Antonelliana illuminata per l'occasione, dedicata alla celebrazione di un marchio che ha fatto la storia e la cultura dell'automobilismo mondiale.

Festa in grande stile anche per il 30° anniversario della mitica Mazda Mx-5, con il Mazda Mx-5 Icon's Day sabato 22 giugno arriveranno a Torino da tutta Italia i proprietari della roadster più venduta al mondo, per un grande raduno a Parco Dora dove incontreranno Tom Matano, il designer di fama mondiale e uno dei padri del progetto originale della Mazda Mx-5, e l'ingegnere Nobuhiro Yamamoto, che ha dedicato oltre 20 anni della sua vita professionale allo sviluppo della roadster.

Dulcis in fundo, il raduno delle Mini che celebrano i 60 anni del brand con un meeting in Lungo Po Armando Diaz e con una sfilata per il centro cittadino.

