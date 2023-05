Motorizzazioni: diesel e benzina

La gamma motori è ampia e offre sia per il powertrain benzina che per i diesel delle soluzioni elettrificate. Ma non solo, la gamma comprende anche due versioni 100% elettriche con potenze che variano da 250 ai 442 kW (rispettivamente 340 e 601 cv) che offrono un'autonomia che si aggira sui 500 km. Entrambe le varianti alla spina sono equipaggiate con una batteria a ioni di litio da 81.2 kWh.

Queste versioni sono tutte equipaggiate (come standard) con trasmissione automatica Steptronic a otto rapporti.

In arrivo in primavera 2024 ci sono anche due versioni elettriche alla spina: gli ibridi plug-in 530e e la 560e xDrive.



