Motorola crede nell’Europa, tre nuovi smartphone e un accordo con Pantone

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Si chiamano edge 30 ultra, edge 30 fusion ed edge 30 neo. Motorola cala il tris in un momento complicato per il mercato smartphone ma nonostante tutto proprio per questo dimostra di volere credere nell’Europa e nell’Italia. La divisone mobile di Lenovo ha scelto il Superstudio di Milano per questo lancio internazionale che certifica le ambizioni del brand nato negli Stati Uniti e che ora intende tornare a giocare un ruolo anche qui da noi. «E' un evento importante - ha commentato Carlo Barlocco direttore Motorola Europa - perché è stata scelta l'Europa e Milano nello specifico per la presentazione della nuova famiglia Edge e perché l’Italia sta crescendo molto bene - sottolinea – soprattutto nel B2b anche grazie alla forte presenza in azienda dei computer Lenovo».Il modello più interessante appare il fusion, quello intermedio (679 euro) mentre il Neo per i più giovani è l’apripista della collaborazione con Pantone che si prospetta di lungo periodo. «Il colore è stato finora un punto di debolezza - osserva il manager italiano - perché poco occidentale nello stile. Con questo accordo colmiamo questo gap e anche grazie agli importanti investimenti di marketing e comunicazione che abbiamo fatto contiamo di riportare il marchio Motorola tra le scelte del nostro pubblico».

Motorola edge 30 Ultra Interstellar Black Motorola edge 30 Ultra Interstellar Black

Come è Motorola edge 30 ultra?

È il più costoso (999 euro) e anche il più complesso sotto il profilo commerciale. La fascia premium è quella che vede lo strapotere di Apple e l’avanzata dei “pieghevoli”. Convincere il mercato a compiere scelte alternative non è semplice. La strategia dell’”ultra” di Motorola sembra quella di puntare su fotocamera e design. Il dispositivo presenta un sensore di 200 Mp progettato per catturare più luce combinando 16 pixel in un unico Ultra Pixel da 2,56μm e quindi che promette di essere luminosissimo. . Sessanta Mp per la fotocamera anteriore per super-selfie e da segnalre un obiettivo grandangolare da 50Mp. Nella modalità ritratto potrai adattare la lente focale scegliendo tra grandangolo (35mm), standard (50mm) o ravvicinato (85mm). Da segnalare anche il salto nello standard di ricarica rapida. La promessa è di ricaricare in soli 7 minuti grazie alla tecnologia TurboPower da 125W. Dopo averci giocato per qualche minuto da segnalare anche l'audio posizionale di Dolby Atmos e le prestazioni con il cloud gaming di Xbox

Loading...

Motorola edge 30 Fusion Cosmic Grey Motorola edge 30 Fusion Cosmic Grey

Come è il 30 fusion?

Nonostante i nome non sia da impazzire, è forse dei tre lo smartphone più interessante. Lo capisci però solo dopo averlo maneggiato, perché la scocca in alluminio e il design offrono una sensazione piacevole al tatto che solo pochi telefonini sanno dare. Bella anche la diagonale dello schermo il sensore della fotocamera principale che è da 50 Mp ad alta risoluzione con stabilizzatore ottico (OIS).Buona la ricarica TurboPower da 68W che promette carica piena in in soli 10 minuti.

La famiglia Edge Photogallery4 foto Visualizza

Infine ecco il 30 Neo.

Sottile ed elegante. Anche questo Motorola si distingue per il design e per i colori che sono davvero belli. A partire dal colore Pantone dell'anno 2022, Very Peri, una sorta di viola un po’ signorile. Carino anche il verde. Ma sia che si scelga Very Peri, Aqua Foam, Black Onyx o Ice Palace, ogni dispositivo presenta un sottile inserto di chip Pantone sul retro con la possibilità di personalizzare il telefono integrando il colore nell'interfaccia utente. Quanto alle specifiche tecniche da segnalare anche in questo caso la TurboPower da 68W10, la ricarica wireless e due fotocamere di cui quella a più alta risoluzione ha 64MP con stabilizzazione ottica (OIS). Sulla parte frontale, infine, questo dispositivo dispone di una fotocamera da 32MP con tecnologia Quad Pixel per selfie di alta qualità.Che sono diventati l’unica vera feature per i giovanissimi. Il prezzo? 429 euro.