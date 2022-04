Motorola edge 30: corpo ultra snello e super display Oled per i content creator

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È l'ultimo nato della famiglia edge e si presenta sul mercato italiano con un prezzo (549,90 euro, in promo a 399,90) che lo colloca di “diritto” oltre la fascia media presidiata dai marchi cinesi. Motorola edge 30 è uno smartphone con caratteristiche tecniche di rilievo e il plus dichiarato di essere il modello 5G più sottile della sua categoria (lo spessore si ferma a 6,79 millimetri), con tanto di sfumature che corrono da un lato all'altro dell'apparecchio, variando per profondità a seconda di come viene inclinato.

Prestazioni da (quasi) top di gamma

Nel motore dell'edge 30 opera processore Snapdragon 778G+ che fa il paio con una memoria Ram che arriva fino a 8 Gbyte e uno spazio di archiviazione di 256 Gbyte: a detta di Motorola sono attributi più che sufficienti per garantire prestazioni di ottimo livello sia per le attività di gaming sia nello streaming e nella registrazione di video, con il vantaggio ulteriore di due altoparlanti stereo Dolby Atmos. La batteria da 4020 mAh in dotazione promette invece lunga autonomia e si accompagna al sistema di ricarica veloce TurboPower 30. Quanto allo schermo, lo smartphone in questione non lesina sulle dimensioni e sulla risoluzione, avendo dalla sua un display a tecnologia Oled Full HD+ da 6,5 pollici con frequenza di refresh a 144Hz ultra-liscio.

Loading...

Tripla fotocamera per i video maker

Sensore grandangolare da 50 megapixel, unità frontale dedicata da 32 MP e fotocamera principale da 50MP ad alta risoluzione con tecnologia di autofocus Instant All-Pixel Focus che utilizza il 100% dei pixel negli scatti verticali e orizzontali per garantire immagini più accurate in qualsiasi condizione di luce: il pacchetto fotografico dell'edge 30 è sicuramente uno dei punti di forza della “new entry” di Motorola e per chi, in particolare, si diletta con i video e la creazione di contenuti multimediali la lista delle funzionalità a disposizione è piuttosto ricca. È possibile, infatti, registrare filmati in modalità HDR10 con oltre un miliardo di sfumature di colore, a tutto vantaggio della qualità realistica della ripresa, mentre per quanto riguarda l'interoperabilità con app come TikTok, WhatsApp e Instagram, l'edge 30 mette in campo soluzioni sopra la media dal punto di vista del rendering facciale e delle videochat, oltre a una significativa riduzione del rumore nell'acquisizione di immagini fisse.