Motorola edge 30 Pro: tripla fotocamera, prestazioni e multitasking senza confini

É un prodotto premium e lo si deduce chiaramente anche dal prezzo confermato per il mercato italiano: 849,90 euro al pubblico, nelle due tonalità Cosmos Blue e Stardust White. L'ultimo nato della famiglia edge di Motorola ha diversi motivi per farsi apprezzare e fra questi spiccano sicuramente il comparto fotografico, il display Oled da 6,7 pollici e il system on chip Snapdragon 8 Gen 1 che ne certifica di fatto lo status di apparecchio mobile all'avanguardia per quanto riguarda le prestazioni e la connettività wireless e 5G.

Più potenza e minori consumi

La presenza del nuovo chip di Qualcomm è una buona notizia soprattutto per chi, nello smartphone, cerca anche elevate capacità di gaming, sottoforma di immagini in formato Hdr e grafica ultra-realistica. Rispetto alla generazione precedente, come confermano da Motorola, l'edge 30 Pro assicura il 30% in più di potenza e il 25% in più di efficienza grazie alla Gpu Adreno (sempre di Qualcomm) mentre il supporto della tecnologia Wi-Fi 6E lo rende già pronto per essere utilizzato sullo spettro di frequenza che garantisce velocità di classe Gigabit. E poi l'intelligenza artificiale, che contribuisce a quadruplicare (ottimizzandole grazie agli algoritmi) le prestazioni in app degli utenti aumentando l'efficienza e la durata della batteria da 4800mAh in dotazione (il sistema di ricarica veloce da 68W assicura da par suo oltre il 50% del pieno di energia d 50% in soli 15 minuti e fa pendant con quello di ricarica wireless da 15W).

Massima qualità del suono

Se il display extralarge a risoluzione full HD+ e con refresh rate da 144 Hz è sicuramente uno dei punti di forza di questo smartphone, l'esperienza cinematografica che promette Motorola trova riscontro concreto nel sistema audio con Dolby Atmos e nel doppio altoparlante stereo integrato nel corpo dell'apparecchio per una riproduzione del suono più ricca e realistica sia in cuffia che attraverso speaker senza fili grazie al supporto della tecnologia Snapdragon Sound.

Tripla fotocamera e sensore selfie da 60 megapixel

Migliore messa a fuoco e stabilizzazione della camera principale, significativa riduzione del rumore, potenziamento della visione notturna per l'unità frontale: sul fronte fotografico, il Motorola edge 30 Pro si presenta con più che discrete credenziali per non impallidire al cospetto di smartphone con doti di imaging più spinte. La fotocamera principale da 50 megapixel, in particolare, permette di scattare con una risoluzione massima di 8165 x 6124 pixel e di registrare video 8K in standard Hdr10+ con una qualità dell'immagine a 26 milioni di pixel. Una peculiarità del telefono, a detta del produttore, sono i dettagli in fatto di nitidezza delle foto ultra-wide in condizioni di scarsa luminosità, a cui pensa il sensore aumenta anche in condizioni di scarsa luminosità ma il vero jolly per gli amanti del genere è senz'altro la camera selfie da 60 MP ad altissima risoluzione con tecnologia Quad-Pixel.

Compatibilità con Windows e realtà aumentata

L'esperienza d'uso con altri device è forse la dote “nascosta” dell'ultimo nato di Motorola. Grazie alla funzione “Ready For”, infatti, è possibile collegarsi via cavo o in modalità wireless al grande schermo della Tv e con computer Windows 10 e Windows 11 per le sessioni di gaming o videochiamata o la condivisione di file e immagini fra i dispositivi interconnessi. E grazie al supporto della Snapdragon Spaces XR Developer Platform, infine, l'edge 30 Pro può dialogare anche con gli agli occhiali intelligenti Lenovo A3 ThinkReality per regalare un'esperienza immersiva nella realtà aumentata.