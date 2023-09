Motorola Edge 40 Neo: il nuovo smartphone di fascia media con fotocamera da 50 megapixel

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L'obiettivo di Motorola , divisione mobile del gruppo Lenovo , è chiara: offrire smartphone all'avanguardia ad un prezzo ragionevole, nel mezzo di una giungla che vede anche i brand meno rinomati alzare il cartellino per dispositivi tutto sommato di fascia media. Il punto di partenza di Motorola è invece un altro: regalare esperienze appaganti al maggior numero possibile di consumatori, senza svuotarne il portafoglio. Motorola edge 40 neo, in vendita a 399,90 euro, incarna proprio questo spirito. Presentato oggi, lo smartphone vanta un design ultra sottile, bordi curvi e certificazione contro acqua e polvere di grado IP68. Un punto di distinzione con i dispositivi di fascia media è la fotocamera, almeno sulla carta: un sensore principale da 50 megapixel con tecnologia di messa a fuoco istantanea, e la promessa di un aumento delle prestazioni in condizione di scarsa illuminazione 16 volte di più delle generazioni attuali.

Un telefono sostenibile

Ma non c'è solo la tecnologia: Motorola edge 40 neo è il primo dispositivo della gamma edge di Motorola prodotto, nell'area EMEA, attraverso i servizi di Lenovo Co2 Offset, con cui vengono compensate le emissioni di carbonio attraverso la riduzione nel ciclo di vita medio, sostenendo progetti di sostenibilità a livello globale. Inoltre, il dispositivo viene fornito in una confezione al 100% priva di plastica, con inchiostro di soia e il 60% di materiali riciclati, come il cartone grigio, la carta kraft e la carta da lucido. Grazie alla collaborazione con agood company, motorola edge 40 neo viene fornito anche con una cover 100% vegetale, abbinata al colore Pantone con cui viene contraddistinto il telefono nelle sue varianti Caneel Bay, Soothing Sea e Black Beauty. Quando arriva il momento di cambiare la cover del telefono, il sistema circolare di agood company, agood Loop, consente di riciclarla facilmente. L’azienda riutilizzerà la vecchia custodia trasformandola in qualcosa di nuovo, assicurandosi che non vada sprecata.

Le specifiche tecniche

Tornando all'aspetto fotocamera: la Visione Notturna Automatica ottimizzata rende edge 40 neo un dispositivo pensato per la fotografia serale, in grado di catturare foto nitide e vivide. La fotocamera da 50 MP utilizza pixel più grandi del 40% rispetto alla generazione precedente, lasciando entrare più luce, migliorando la qualità dell’immagine e creando foto vivaci sia di giorno che di notte. Gli scatti sono stabili e nitidi grazie all’OIS, e vi è anche un obiettivo ultragrandangolare da 13MP con Macro Vision e una fotocamera selfie da 32MP con tecnologia quad pixel.Motorola edge 40 neo è dotato di una batteria da 5 000 mAh con ricarica rapida TurboPower da 68 W, in grado di passare dallo 0% al 50% in 15 minuti.Il display pOLED da 6,55” curvo con un refresh rate di 144 Hz6 consente di svolgere tutte le attività e le esperienze in modo ottimale. Il design è completato da uno schermo con colori a 10 bit e DCI-P3, in grado di offrire oltre un miliardo di colori più vivaci e all’altezza degli standard cinematografici. Inoltre, grazie al display con luminosità di picco di 1300 nits, tutti i contenuti appaiono chiari e nitidi, anche all'aperto. Non manca il supporto per le reti 5G grazie all'integrazione dello standard nel processore MediaTek Dimensity 7030. Motorola edge 40 neo è alimentato da Android 13 stock, senza orpelli e personalizzazioni pesanti, lasciando così l'esperienza d'uso sempre veloce e immediata.

I Moto g84 5G e g54 5G

Portando avanti la missione di offrire tecnologia premium a un prezzo accessibile, Motorola ha svelato anche moto g84 5G con finitura in pelle vegana. Qui c'è un display pOLED da 6,5”, una fotocamera principale da 50 megapixel, a cui si affianca una ultea-wide da 8 megapixel e una selfie cam da 16 megapixel con messa a fuoco rapida. moto g84 5G è il primo della famiglia moto g a essere dotato del Pantone Colour of the Year 2023, il Viva Magenta. Per finire, Motorola presenta anche moto g54 5G, in grado di portare gli utenti a un livello superiore di intrattenimento grazie alla connettività 5G ultra-veloce e un display da 6,5” FHD+ 120Hz supportato da altoparlanti stereo. Anche qui la cam principale è da 50 megapixel con tecnologia quad pixel, processore MediaTek Dimensity 7020 e batteria da 5.000 mAh. Moto g84 5G sarà disponibile in Italia a partire da oggi, al prezzo di 299,90 euro nelle colorazioni Pantone Viva Magenta, Marshmallow Blue e Midnight Blue. Moto g54 5G sarà disponibile in Italia a partire da oggi, al prezzo di 229,90 euro nelle colorazioni Midnight Blue, Glacier Blue, Mint Green e Indigo Blue.