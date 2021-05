Mottarone, giovedì informativa alla Camera del ministro Giovannini

5' di lettura

Giovedì 27 maggio alle 9.30 si terrà nell’Aula della Camera un’informativa urgente del ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini sul disastro del Mottarone. Lo si apprende da fonti parlamentari di maggioranza. Il ministro Giovannini, intanto, ha chiesto e ottenuto dagli organizzatori del Giro d’Italia la modifica del percorso della terzultima tappa della gara che avrebbe dovuto passare per la cima del Mottarone il 28 maggio, in rispetto delle vittime della tragedia della funivia dove hanno perso la vita 14 persone. Venerdì, quindi, la tappa si svolgerà da Abbiategrasso ad Alpe di Mera, in Valsesia, e non passerà per la cima del Mottarone ma per l’Alpe Agogna.

Nella riunione tecnica svoltasi lunedì a Stresa con istituzioni e autorità locali, il ministro aveva concordato sull'opportunità della modifica del tragitto e si era immediatamente attivato per contattare gli organizzatori. Il ministro ha inoltre chiesto che nell'ambito della manifestazione sportiva venga rispettato un momento di raccoglimento per ricordare le persone che hanno perso la vita nel tragico incidente.

Loading...

Assessore Tronzano: funivia dal '97 proprietà del Comune



«La legge regionale n. 15 del 1997 ha sancito il trasferimento della proprietà della funivia Stresa-Mottarone dalla Regione Piemonte al Comune di Stresa». Nel 2014 sono stati siglati un Accordo di programma e la convenzione tra Scr e il Comune di Stresa che individua nel Comune l'amministrazione 'concedente' per la gara d'appalto di gestione dell'impianto ed esecuzione dei lavori. Lo ha detto Andrea Tronzano, assessore al Patrimonio della Regione Piemonte, nel suo intervento in Consiglio regionale. “Essendo andata deserta la prima gara, nel 2015 il Consiglio comunale di Stresa ha approvato i nuovi indirizzi - ha affermato - Nel capitolato d'oneri di gara è stato inoltre specificato che, al termine del periodo di concessione, l'impianto con le opere e gli immobili ritorneranno nella materiale disponibilità del Comune di Stresa. La proprietà quindi è attribuita per legge al Comune di Stresa. La trascrizione nei registri catastali non è ancora stata finalizzata a causa di alcuni contenziosi. La Regione ha recentemente, nel mese di marzo, sollecitato nuovamente il Comune di Stresa a perfezionare gli ultimi atti».

Nel 2018 la Regione vinse la causa di restituzione beni

Spuntano poi nuovi risvolti riguardanti la gestione della struttura. Nel 2007 la Regione Piemonte citò in giudizio la società Ferrovie del Mottarone chiedendo la «restituzione» del piazzale antistante la stazione di arrivo della funivia e «di porzioni immobiliari contigue alla stazione intermedia». La causa civile terminò nel 2018 quando la Cassazione, confermando la sentenza della Corte d’appello di Torino, diede ragione all’Ente. Nel ricorso, la Regione affermò che i beni andavano riconsegnati al pari dei beni costituenti la funivia restituiti con verbale del 31 dicembre 1996.

Stabili le condizioni del bambino superstite

È trascorsa, intanto, la seconda notte in ospedale a Torino per il bimbo di cinque anni unico superstite della tragedia del Mottarone dove hanno perso la vita 14 persone tra cui i genitori e il fratello. Il piccolo Eitan è ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni sono definite ‘stabili' dai sanitari. Lunedì era stato sottoposto a risonanza, che non aveva rilevato lesioni al cervello e al tronco encefalico. I medici hanno avviato le operazioni di risveglio del bambino: per i sanitari la sua risposta è positiva, ma la situazione resta critica.