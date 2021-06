Mottarone, il gestore Nerini già indagato per due incidenti a un altro impianto

2' di lettura

La procura di Verbania ha in corso altre due inchieste su problemi avvenuti sugli impianti del Mottarone, diverse rispetto a quella che rigarda il disastro sulla funivia avvenuto lo scorso 23 maggio e costato la vita a 14 persone. Le inchieste riguardano la Alpyland, una pista su rotaia, la cui gestione è riconducibile a Luigi Nerini, il gestore dell’impianto della funivia, scarcerato e attualmente indagato per la tragedia del Mottarone. Gli incidenti si sono verificati nel 2017 e nel 2019 provocando il ferimento di un dipendente e di un passeggero. Il reato ipotizzato sono le lesioni colpose. La procura di Verbania si è servita della circostanza per chiedere la custodia cautelare per Nerini, il quale, secondo i pm, aveva manifestato «insofferenza ad uno scrupoloso rispetto delle misure di sicurezza volte a tutelare l’incolumità degli utenti di tale genere di impianti». Il gip ha respinto la proposta.

Intanto si è saputo che Gabriele Tadini, l’unico dei tre indagati per la strage alla funivia del Mottarone che si trova ai domiciliari, aveva dichiarato che «sapevano tutti» dei ’forchettoni’ già nelle sue prime dichiarazioni rese in caserma il 25 maggio. Tadini ha spiegato di aver informato Perocchio, un altro degli indagati, dell’iniziativa di mettere i ceppi. A Perrocchio Tadini avrebbe detto che «per poter far funzionare l’impianto regolarmente» era necessario «usare tale accorgimento». «Lo sapeva anche il signor Nerini», ha aggiunto Tadini nelle sue dichirazioni di quella sera.

Il presidente del tribunale di Verbania: inaccettabili gogna e minacce a gip Banci Bonamici

«Piena e convinta solidarietà» alla giudice Donatella Banci Bonamici viene espressa da Luigi Maria Montefusco, presidente del tribunale di Verbania, per «l’esemplare e doveroso impegno profuso in un atto d’ufficio assunto in un’indagine delicata e complessa al solo scopo di accertare la verità». Banci Bonamici è il gip che ha respinto la richiesta di custodia cautelare per due dei tre indagati nel procedimento sull’incidente alla funivia del Mottarone. In una nota, il presidente Montefusco afferma di ritenere che «il clamore mediatico della tragica vicenda e la condivisibile sofferenza per le vittime non giustifichino in alcun modo la vera e propria ’gogna’ e addirittura le inaccettabili e preoccupanti minacce cui il gip di questo tribunale, per la sola adozione di un atto del proprio ufficio, è stato sottoposto da una parte dell’opinione pubblica».