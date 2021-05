Mottarone, Giovannini: «Il tragico incidente è una ferita per il paese. Anomalie da un mese»

Il cedimento del cavo di traino

Il ministro ha riassunto la dinamica dei tragici fatti. «Domenica 23 maggio 2021, poco dopo le ore 12.00, è precipitata al suolo la cabina della Funivia Stresa–Alpino-Mottarone in zona impervia e boschiva. Dalle prime ricostruzioni appare che l'incidente sia stato innescato dal cedimento del cavo di traino della cabina nel tratto prossimo all'arrivo alla stazione della funivia posizionata in vetta alla montagna. A seguito della rottura della fune traente la cabina, a causa del mancato intervento del freno sulla fune portante, dopo essere retrocessa velocemente lungo la via di corsa, ha urtato il pilone di sostegno ed è precipitata nel vuoto».

Le 14 vittime della tragedia

A bordo della cabina erano presenti 15 persone: 13 sono decedute sul colpo, 2 bambini di 6 anni, a causa delle gravi ferite riportate, sono stati elitrasportati in codice rosso a cura del servizio 118 di Novara presso l'Ospedale Regina Margherita di Torino. In serata, uno dei bambini è deceduto, portando così a 14 il numero delle vittime totali. L'altro bambino versa ancora in prognosi riservata.

La revisione del 2016

L’impianto è stato aperto al pubblico nel 1970. Il 12 agosto del 2016 è stato rilasciato dall'Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi, organo periferico del ministero, competente per territorio il nulla osta tecnico alla riapertura al pubblico esercizio a completamento dei lavori di revisione generale e di verifiche e prove svolte nei giorni 2, 3, 4 e 11 agosto 2016. Il 12 e 13 luglio 2017 è stata effettuata, dallo stesso ufficio, la visita di ricognizione preliminare al rilascio del nulla osta tecnico all'esercizio notturno degli impianti, poi rilasciato il giorno 19 luglio 2017. Il 29 e 30 novembre 2017 è stata effettua la visita calendariale, con la partecipazione di funzionari Ustif, prevista dopo il primo anno dalla revisione generale. Per consentire l'esercizio pubblico in assenza del vetturino, sulla base del voto n. 3 del 2017 della Commissione Funicolari Aeree e Terrestri, organo consultivo del Ministero in materia funiviaria, il 14 dicembre 2018 è stata effettuata la visita di ricognizione per la verifica del rispetto delle prescrizioni previste dallo stesso voto. La prossima visita da parte dell'Ustif era calendarizzata per questo anno.

I controlli alle funi

Per quanto riguarda i controlli svolti dal gestore per mezzo di una società incaricata, questi sono stati effettuati a luglio del 2017 e successivamente, tra novembre e dicembre 2020, sono stati effettuati controlli specifici sulle funi. In particolare, a novembre del 2020 sono stati svolti controlli magnetoscopici sulle funi portanti, sulle funi traenti e sulla fune di soccorso. Infine, a dicembre 2020 una società specializzata ha effettuato l'esame visivo delle funi tenditrici.

Due i tronconi dell’impianto

L’impianto è stato originariamente realizzato nel 1970 dal costruttore “Piemonte Funivie” su progetto degli ingegneri Azzaroli e Carlevaro ed è della tipologia “funivia bifune a va-e-vieni”, ha spiegato il ministro. L'impianto è dotato di due funi portanti (una per ciascuna via di corsa), sulle quali sono sospesi due veicoli, che si muovono in direzione opposta con moto alternato per effetto di una fune traente a essi collegata. La fune traente, chiusa ad anello (detto anello trattivo), è messa in movimento dalla rotazione di una puleggia motrice posta nella stazione “motrice”. L'impianto è diviso in due tronchi: quello inferiore “Stresa-Alpino” ha la stazione motrice a monte; quello superiore “Alpino-Mottarone” ha la stazione motrice a valle, ubicate nello stesso edificio. Nel tronco inferiore la quota delle stazioni è pari a 205 m per quella di valle e 803 m per quella di monte. Nel tronco superiore la quota delle stazioni è di 803 m per quella di valle e 1355 m per quella di monte.