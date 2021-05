Mottarone, Gip non convalida il fermo. Tadini ai domiciliari: «Agì con leggerezza sconcertante». Liberi Nerini e Perocchio

4' di lettura

Agli arresti domiciliari il caposervizio Gabriele Tadini, l’unico ad aver confessato di aver inserito i forchettoni e inibito l’impianto frenante di emergenza, in libertà gli altri due, il gestore dell’impianto Luigi Nerini e il direttore di esercizio Enrico Perocchio. Il gip Donatella Banci Buonamici ha smontato le tesi della procura di Verbania e disposto la scarcerazione dei fermati per la strage alla funivia del Mottarone. La decisione di non convalidare il fermo deciso dalla procura mercoledì scorso è arrivata nella serata di sabato 29 maggio: per il magistrato, non ci sono elementi sufficienti per trattenere in carcere i tre attualmente indagati per concorso in omicidio colposo plurimo e in lesioni colpose gravissime, falso in atto pubblico e rimozione dolosa di sistema di sicurezza. Per la pm, Verbania Olimpia Bossi, intervistata da Radio Veronica One, «non è una sconfitta sul piano investigativo, anche perché l’aspetto più importante è che il giudice abbia condiviso comunque la qualificazione giuridica dei fatti».



Il gip: Tadini potrebbe reiterare il reato

Per Tadini, secondo il gip, esiste il pericolo di reiterazione del reato, dato che «per lungo tempo» disattivando il sistema frenante di emergenza sulla cabina numero 3, ha attuato una «condotta scellerata, della quale aveva piena consapevolezza, posta in essere in totale spregio della vita umana con una leggerezza sconcertante». Per il giudice, il modo di agire di Tadini induce a ritenere che «non abbia la capacità di comprendere la gravità delle proprie condotte e che, trovandosi in analoghe situazioni reiteri con la stessa leggerezza altre condotte talmente pregiudizievoli per la comunità» si legge nel provvedimento di 23 pagine. Nell’ordinanza con il gip ha deciso i domiciliari per Tadini e la libertà per gli altri due, sono presenti anche le testimonianze dei dipendenti che puntano il dito contro il caposervizio della funivia. «È stato Tadini a ordinare di mettere i ceppi» che evitano che l’impianto frenante entri in azione, ha detto un operaio dell’impianto.



Loading...

Scarcerati i tre indagati

Tadini, ora ai domiciliari, è uscito dal carcere poco dopo la mezzanotte di sabato, scortato dal suo avvocato Marcello Perillo. «Sono professionalmente soddisfatto - ha detto il suo legale -. Sarebbe stato offensivo chiedere la libertà». Per il caposervizio, secondo il gip, la misura è stata decisa anche in base all’età e al suo «stabile contesto familiare». Dopo circa un’ora ha lasciato il carcere di Verbania anche Enrico Perocchio: «Sono partito immediatamente per recarmi sul luogo dell’incidente, le telefonate non mi dicevano subito che era una strage. Sono partito subito nella speranza che si trattasse di un accavallamento», ha spiegato ai giornalisti tornando ai fatti del 23 maggio, il giorno della strage che ha provocato la morte di 14 persone.

Perocchio: sul momento mi sono sentito come un macigno

«Onestamente - ha aggiunto - mi sono sentito morire, ho pensato non è possibile, non è possibile, sul momento mi sono sentito come un macigno», ha quindi risposto ai cronisti che chiedevano cosa avesse pensato una volta appreso delle accuse. Tra le cose che più lo hanno colpito, ha proseguito Perocchio, c’è «il fatto che venisse detto che ho detto che fossi io ad avallare una cosa che non ho mai avallato». Il suo legale, Andrea Da Prato, ha insistito sul fatto che Perocchio non fosse a conoscenza dell’uso dei “forchettoni”.

Nerini: mi dispiace tantissimo

L’ultimo a uscire dal carcere è l’amministratore di Ferrovie del Mottarone srl, Luigi Nerini. «Mi dispiace tantissimo», sono le sue uniche parole mentre, scortato dagli avvocati, si è recato verso la sua auto. I tre restano indagati. «Il giudice ha ritenuto che le prove a loro carico non fossero sufficienti - ha detto la procuratrice Olimpia Bossi uscendo dal carcere, dopo la lettura del dispositivo da parte del gip davanti ai tre fermati nella notte di martedì 25 maggio -. Gli indagati restano gli stessi».