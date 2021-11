Mottarone, rimossi i rottami della cabina della funivia

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Erickson S64 dei vigili del fuoco ha agganciato i rottami della funivia del Mottarone e li ha sollevati. L’operazione, durata pochi secondi, si è svolta come pianificato nella mattinata di lunedì 8 novembre. La «gru volante» a sei pale ha trasportato il carico, circa una tonnellata e mezza, al campo sportivo di Gignese, per essere poi trasferito con un camion nel capannone della Provincia al Tecnoparco di Verbania-Fondotoce. La cabina numero 3 della funivia crollò il 23 maggio, causando la morte di quasi tutti i passeggeri. Il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, ha assistito alle operazioni di recupero e di rimozione della cabina.

«Siamo alla giornata più significativa dell’indagine. È stato un momento doloroso perché riporta tutti noi a quel 23 maggio. Vedere portar via i resti è per noi un momento difficile. Nessuno lo può dimenticare», è stato il commento della procuratrice Bossi. Sulle tempistiche la procura specifica che la data del 16 dicembre per l’esposizione in aula delle conclusioni dei periti rimane, almeno per il momento, fissata. È probabile però che ci sarà un rinvio. «Speriamo che non ci siano alterazioni perché comunque la cabina è stata protetta in ogni modo», specifica Bossi. «I tempi sono stati rapidi in relazione alla difficoltà dell’indagine e dei luoghi stessi».