Mottarone, Tadini chiede domiciliari. E ammette: tolti freni anche altre volte

Sono iniziati il 29 maggio, nel carcere di Verbania, gli interrogatori dei tre fermati mercoledì scorso per l’incidente della funivia del Mottarone: la tragedia che ha provocato 14 morti, tra cui due bimbi, e un ferito grave, il piccolo Eitan di 5 anni ancora ricoverato. Il primo ad essere ascoltato è il caposervizio dell’impianto Gabriele Tadini, difeso dal legale Marcello Perillo. Tadini già martedì sera ha reso le prime ammissioni, spiegando di aver deciso di piazzare e mantenere i forchettoni sulle ganasce che hanno disattivato il sistema frenante d’emergenza. Ora è il turno di Luigi Nerini (avvocato Pasquale Pantano) e dal direttore di esercizio Enrico Perocchi (legale Andrea Da Prato).

La difesa chiede i domiciliari. Tadini: messo forchettone altre volte

Tadini ha confermato la versione nell’interrogatorio, che si è chiuso sempre in mattinata dopo circa tre ore. «Non sono un delinquente. Non avrei mai fatto salire persone se avessi pensato che la fune si spezzasse» ha detto Tadini al gip, ribadendo però di aver già utilizzato il ceppo blocca freno anche in altre occasioni. «Porterò il peso per tutta la vita, sono distrutto perché sono morte vittime innocenti» ha aggiunto.

La scelta di disattivare i freni, a quanto è emerso prima dell’interrogatorio, sarebbe stata avallata per motivi economici da Nerini e Perocchi, anche se i due potrebbero negare di aver saputo dell’uso dei forchettoni. La difesa di Tadini, intanto, ha chiesto la misura degli arresti domiciliari. Sarà il gip Donatella Banci Buonamici a dover decidere sulla convalida e sull’eventuale misura cautelare.