Mottolino, nuovo modello per la montagna

Il punto forte del Mottolino Fun Mountain è al secondo piano tutto dedicato alla ristorazione. Qui si trova Kosmo Taste the Mountain – Livigno & AlpiNN, ristorante che propone un’offerta food basata sulla filosofia etica Cook the Mountain di Norbert Niederkofler, chef tre stelle Michelin e Stella per la sostenibilità. Un’offerta costruita intorno alla cucina etica di montagna con materie prime che seguono i ritmi delle stagioni e sono del territorio, dei produttori locali.

Il tutto affidato allo chef Luca Armellino e al bar manager Edoardo Felisini mentre la direzione strategica del locale è di Mo-food, holding dello chef altoatesino Niederkofler e del socio Paolo Ferretti.

Il bar manager è Edoardo Felsini un passato professionale tra Italia e Spagna dove, tra le altre cose ha curato l’apertura del Paradiso Rooftop dell’omonimo locale spagnolo e guidato l’Alpemare Beach di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi. La cantina d’alta quota è curata da Giacomo Mojoli, giornalista tra i fondatori di Slow Food che ha voluto dare una impronta in linea con i principi seguiti dalla cucina.

Lo smartphone è lo strumento con cui accedere all’offerta del Mottolino Fun Mountain e ai servizi del territorio. Con la app si conoscono le previsione del meteo, le condizioni delle piste e quant’altro può servire per organizzare le vacanze oltre a prenotare i servizi dell’hub e ottenere sconti e altri vantaggi: per ogni euro speso nelle attività convenzionali, dai rifugi ad alcuni negozi del piccolo Tibel, si accumula un punto sulla carta virtuale. Un modo pratico e semplice per fidelizzare la clientela con un marketing d’alta quota.