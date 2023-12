Mounier: «Nei prossimi due trimestri a prevalere sarà la volatilità»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«La volatilità a cui abbiamo assistito dalla scorsa estate è destinata a perdurare, almeno per i prossimi due trimestri». Sembra voler proprio frenare i facili entusiasmi che si sono visti sui mercati in questi ultimi tempi Arnaud Mounier. Il responsabile dell’obbligazionario Emea di AllianceBernstein, che Il Sole 24 Ore ha incontrato a Milano, pensa che i tanto sospirati tagli dei tassi da parte delle Banche centrali arriveranno sì, ma «più tardi di quanto gli investitori in questo momento si aspettano e non prima della seconda metà del 2024. Di conseguenza, «l’approccio dei mercati potrebbe risultare abbastanza rischioso, come riflesso dalle performance dei principali listini Usa».

Non è quindi ancora giunto il momento di tornare sui bond?

Non la vedrei necessariamente così. Credo che i rendimenti decennali dei Treasury Usa e dei Bund possano ancora crescere, quindi se si guarda con una prospettiva di breve termine la fotografia potrebbe non apparire troppo rosea dal punto di vista di un investitore obbligazionario. Ma già attendendo 12-18 mesi si potrebbe essere molto soddisfatti del rendimento complessivo del proprio portafogli.

Non sarà facile convincere i risparmiatori scottati dalle recenti performance dei fondi.

Credo ci sia bisogno di almeno tre mesi di stabilità affinché gli investitori possano ritrovare fiducia sull’obbligazionario, ma i rendimenti sono cresciuti e con l’abbassarsi dell’inflazione sono tornati positivi anche in termini reali. Non occorre perciò avere troppa fretta di prendere posizione con un approccio market timing: non si tratta tanto di preoccuparsi del percorso, ma di pensare a quale sarà la meta entro uno o due anni, e al fatto che esista la possibilità di arrivare a un rendimento complessivo intorno al 5%-6%.