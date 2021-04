Moyo skirt declina i tessuti africani in gonne e abiti

Il prodotto è sartoriale grazie al laboratorio di un giovane professionista, Paolo Angelastri, e ha una facile vestibilità. «Sono partita con una taglia unica che vestisse bene dalla S alla L - spiega Anita - e poi man mano in base alle richieste ho creato una taglia S/M slim, taglia unica e più asciutta, mentre per le taglie superiori dalla 44 abbondante in su realizzo capi su misura. In ogni caso tendo a preferire le edizioni limitate, non mi piace l’idea di creare in serie. Il prodotto deve essere quasi unico per chi lo acquista».

La produzione

Ogni anno la produzione di Moyo skirt si aggira sulle 400 gonne. E adesso la collezione è stata ampliata con gonne, bluse e vestiti. Ma anche nuovi modelli delle gonne per la prossima estate.

«Nell’anno che ho passato chiusa in casa per via del Covid, ho fatto entrare un mondo fatto di donne con le quali si sono creati rapporti che sono diventati stabili - sottolinea Anita -, donne per le quali creo le mie due collezioni primavera ed estate e poi alcune capsule collection. A breve partirà una collaborazione con una ragazza che realizza gonne e bluse con tessuti di recupero, da tovaglie e lenzuola ricamate a mano. Il brand è Amoricamo e la collezione sarà “Amoricamo for Moyo”. Ma altre collaborazioni sono già in essere come quella con Albero Blooms di Roberta Manca, che produce accessori come spille e collane, ma anche ceste di paglia rifinite a mano».