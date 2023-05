Moysa, inaugura la factory (milionaria) dei manager di Måneskin e Sfera Ebbasta

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Cosa ci fanno insieme, a quattro passi dai Navigli, il manager dei Måneskin e quello di Sfera Ebbasta, Blanco e Guè? La risposta è Moysa, il più grande polo di produzione dedicato a musica e video d’Italia, inaugurato giovedì 11 maggio in via Watt a Milano. Un business sul quale Fabrizio Ferraguzzo - ex a&r di Sony Music artefice della scalata internazionale di Damiano e compagnia ma anche socio fondatore della media agency Stardust - e il producer italo-argentino Shablo hanno investito al 50% una cifra che supera i 4 milioni.

Moysa – traslitterazione dal greco di musa – è una factory di 2mila metri quadri che comprende studio di registrazione composto da sei sale a sistema Dolby Atmos e una sala da 100 metri quadri dedicata alle arti visive e pensata appositamente per shooting fotografici e video. Ci sono dentro il ristorante-bar Alegre, destinato alle crew ma anche alla clientela esterna a partire dalla prossima estate, e il Moysa Club by Alegre, un privé per i vip ospiti. Ci sono poi una sala conferenze per le presentazioni e uno spazio per la didattica, perché Moysa punta anche a erogare servizi di formazione a tema music business. A regime, nella struttura, lavoreranno cento persone tra addetti diretti e collaboratori. «Subito dopo la pandemia», racconta Shablo, «a me e Fabrizio è venuta l'idea di condividere un progetto d’investimento. Abbiamo per un attimo pensato a un’etichetta discografica ma, valutando meglio quello che è il mercato, la scelta è ricaduta sulla domanda di servizi e personale qualificato che c’è nel settore».

Loading...

Moysa, il red carpet tra Maneskin e Rkomi Photogallery17 foto Visualizza

In Italia, secondo Ferraguzzo, «mancano posti come questo. C’è la band che deve produrre un album o ha le prove per preparare un tour, c’è il grande artista internazionale che si esibisce a Milano ma improvvisamente è chiamato a fare una session con un collega italiano. Dove va? Le sale prove ci sono, certo, ma la sfida di Moysa è riunire insieme tutti i servizi necessari alla produzione di opere discografiche, dall’incisione, alla promozione via social, al release party, alla preparazione del tour successivo al disco, in un unico spazio». Moysa è gestito da Topbilling Srl, società veicolo partecipata in maniera paritetica dalla Stardust di Ferraguzzo e da Bhmg di Shablo.

La struttura entra a regime il 16 maggio ma già è stata presa a nolo per le prove di alcuni tour in produzione per la prossima estate. «Scontato dire che tutti i nostri artisti verranno a incidere qui», sottolinea Ferraguzzo. «Lavoreremo con Universal, Sony, Warner», spiega Shablo. «L’approccio è accompagnare un progetto musicale a ciclo continuo: dalle 9 di mattina alle 5 del giorno dopo, assicurando agli artisti e ai loro entourage tutto ciò di cui possono avere bisogno, sul piano artistico e personale». Manca solo un albergo per il pernottamento degli artisti. «Ma non è detto», concludono Shablo e Ferraguzzo, «che non sia il prossimo passo della nostra folle impresa».