Mozart cacciato da Santa Croce perché massone? No, il Requiem non è da Avvento

Il rapporto tra musica e religione

Certamente il rapporto fra musica e religione è storicamente complesso, essendo per loro natura, come si ricordava sopra, due materie complesse. Ma sulla vicenda fiorentina è meglio fissare alcuni punti fermi di ragionevolezza: non c’è nessun concerto “tradizionale” in ricordo di Mozart in Santa Croce. Perché dovrebbe esserci? Mozart era cattolico, ma non era fiorentino e nemmeno italiano. Tanto meno è sepolto «fra l’urne dei forti». Anzi, poverino, giace presumibilmente in una fossa comune.

Incredibile che il suo genio non sia stato giudicato degno nemmeno di sepoltura. Eccoci allora a un altro punto: Mozart e la chiesa, che riveste alla sua epoca una duplice valenza, guida spirituale e potere temporale. Mozart ha vissuto in un’epoca pre-rivoluzionaria in cui i musicisti erano dei semplici morti di fame impegnati, per sbarcare il lunario, a ingraziarsi il potente di turno. E lui è stato lungamente agli ordini del principe arcivescovo Colloredo a Salisburgo. Che gli ha commissionato una produzione immensa di musica sacra.

Riguardo alla massoneria poi, come sottolinea Gerardo Tocchini, docente di storia moderna a Venezia e passato da musicologo (al rapporto fra Mozart e la massoneria ha dedicato studi specifici), c’è tanto da sfatare. «È soprattutto la massoneria che si fa forte di aver avuto un genio come Mozart nelle sue file. All’epoca le logge erano realtà fluide, si entrava e si usciva con grande facilità e anche l’anticlericalismo data a dopo la breccia di Porta Pia».

Riguardo al suo essere massone poi, anche da ragazzo Mozart scrive musica massonica, ma lo diventa solo nel 1784. «Per accedere ai livelli più alti del potere aristocratico – prosegue Tocchini -. Ricordo che fu l’imperatore Giuseppe II a riformare le logge massoniche. E quando Mozart lavorò ad opere come Il flauto magico, ricco di simbologia massonica, era già in crisi. Erano produzioni per teatri popolari. Pure questa storia di Mozart dal pensiero pre-rivoluzionario è una balla clamorosa. Invece in quel periodo il suo epistolario è pieno di lettere in cui chiede un aiuto economico agli amici». Che non arrivò, tanto che giace in una fossa comune. Nemmeno una lapide per uno dei più grandi geni che l’umanità abbia conosciuto. La cui dipartita avvenne a Vienna nel 1791. Aveva solo 35 anni.