Mozzarella di Bufala Campana Dop: nuove figure professionali e progetti per il mercato estero

Domenico Raimondo: «L’emergenza ha frenato la nostra crescita, lo smart working non fa per il nostro settore»

Domenico Raimondo, che è stato confermato per il quarto mandato al vertice dell'organismo di tutela della principale Dop del Mezzogiorno, spiega le iniziative per innescare e facilitare i consumi in Italia e non solo

Un nuovo giro di vite sulla tracciabilità attraverso le nuove tecnologie, un passo avanti sulla sostenibilità negli allevamenti, nuovi investimenti sulla formazione magari con un'impronta più legata al mercato e infine innovazione produttiva per innescare una nuova crescita nei consumi. E' questo il nuovo “menu” di iniziative che ha in programma il confermato (per il quarto mandato) presidente del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana Dop, Domenico Raimondo che è stato appunto confermato al vertice dell'organismo di tutela della principale Dop del Mezzogiorno dal Cda rinnovato a inizio ottobre e che oggi vanta una maggioranza dei componenti under 35.

«Gli allevamenti giocano un ruolo importante – spiega Raimondo – in particolare sotto i profili della tracciabilità e della sostenibilità. Sul primo punto già oggi siamo in condizione di conoscere e far sapere da quale capo è stata prodotta una determinata partita di latte, in quale allevamento e in quale caseificio è stata trasformata in mozzarella. Ora si può fare un passo in più e mediante le nuove tecnologie conoscere ogni mattina in ogni allevamento quanti litri sono prodotti e trasformati. Informazioni già disponibili mediante l'azione dell'uomo e che possiamo meccanizzare e rendere ancora più precise. Un ulteriore step sulla strada della trasparenza».





Gli allevamenti sono l'anello decisivo anche sulla sostenibilità

«E anche su quel fronte possiamo realizzare importanti passi avanti grazie alle nuove tecnologie. Tecnologie che possono garantire un più efficace smaltimento dei rifiuti e del letame».

Un punto forte della sua presidenza fin dagli inizi

è stata la formazione

«E' vero, ci abbiamo sempre puntato. Il nostro corso per casari riconosciuto dalla Regione Campania vanta un tasso di occupazione dei diplomati nelle aziende della filiera di oltre il 90%. Sotto il profilo produttivo pensiamo di investire sulla formazione degli allevatori, una categoria che deve accrescere la propria professionalità. Non può essere più solo un mestiere che si tramanda da padre o addirittura nonno, a figlio e nipote. Ma siamo convinti che non possiamo pensare solo a produrre. La nostra Mozzarella di Bufala Dop va anche venduta. E per questo presto lanceremo un corso di studi per manager della Mozzarella di bufala campana. Operatori che siano in grado di andare sui mercati esteri e dialogare con i buyer dei diversi paesi, che conoscano le problematiche della grande distribuzione internazionale e le certificazioni richieste in giro per il mondo per raggiungere nuove fette di consumatori. E poi c'è il capitolo della valorizzazione».

Cioè, quali altri azioni vede per rafforzare il mercato

della Bufala Dop?

«Abbiamo bisogno di innovare i nostri prodotti e le modalità con le quali sono proposti al mercato per raggiungere nuove fette di consumatori e paesi lontani».