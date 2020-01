Mozzarella di Bufala Dop, boom di falsi sulle piattaforme di e-commerce

«La diffusione del web – ha commentato il direttore del Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, Pier Maria Saccani – ha avuto il grande merito di favorire la conoscenza dei prodotti Dop, contribuendo a incrementare la cultura dell'agroalimentare di qualità, ma dall'altro lato si sta rivelando un terreno minato sul fronte delle frodi. Per questo il Consorzio ha moltiplicato i controlli proprio su internet e sui social. La nostra attività di vigilanza è innanzitutto una garanzia per i consumatori».

«Nel nuovo anno aumenteremo – ha aggiunto il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo – gli investimenti nel settore della vigilanza, strada decisiva per scovare imitazioni, evocazioni e usurpazioni del nostro prodotto e tutelare anche i nostri soci, che corrono il rischio di vedersi sottrarre quote di mercato dai tanti falsi in giro per il mondo».