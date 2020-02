Mozzarella di Bufala e Pasta di Gragnano, intesa per un polo da un miliardo I due consorzi siglano un accordo di collaborazione per le attività di tutela , vigilanza, promozione e valorizzazione di Giorgio dell'Orefice

Accordo di collaborazione tra i consorzi di tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop e della Pasta di Gragnano Igp

“Made in Sud” potrebbe non essere più solo il titolo di un programma televisivo di cabaret, ma diventare anche un claim di promozione congiunta per due dei principali prodotti alimentari a denominazione d’origine del Mezzogiorno. Di certo i due principali della Campania. Il Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana Dop e quello della Pasta di Gragnano Igp hanno infatti siglato una partnership per effettuare in maniera congiunta le attività di vigilanza e tutela ma soprattutto di promozione e valorizzazione dei due prodotti.

Una novità non di poco conto per i due consorzi campani. Le joint promozionali infatti sono una sorta di consuetudine per i consorzi del centro nord (in anni recenti si sono registrare spesso iniziative congiunte tra i consorzi dei formaggi grana e i prosciutti Dop o tra organismi di tutela del medesimo segmento merceologico come i formaggi). Invece resta una strada che tra le grandi denominazioni del Mezzogiorno finora è stata poco seguita.

Un percorso invece che può determinare solo risultati positivi, soprattutto sui mercati esteri, e in particolare per due prodotti e due denominazioni che sono senza dubbio simbolo di un territorio, quello campano (dalle azioni di promozione congiunta sono attesi anche importanti riflessi sotto il profilo turistico), ma anche due prodotti fortemente rappresentativi anche della Dieta Mediterranea.

La partnership appena siglata consentirà di dar vita a un vero e proprio polo della tutela e della valorizzazione delle due denominazioni. Due brand che vantano un giro d'affari al consumo vicino al miliardo di euro (682 milioni la Mozzarella Dop, e 250 milioni la Pasta di Gragnano Igp).

Le azioni di vigilanza, tutela e valorizzazione congiunte saranno molto importanti all’estero considerato il crescente orientamento all'export di entrambi i prodotti. Ad oggi la Mozzarella di Bufala Dop realizza fuori dei confini nazionali il 33% del proprio giro d'affari contro il 38% della Pasta di Gragnano Igp.