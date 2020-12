Mozzarella di Gioia del Colle Dop, con il riconoscimento Ue business in crescita del 20% Regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Ue, il giro d’affari vale attualmente circa 80 milioni di euro di Emiliano Sgambato

(Agf)

Regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Ue, il giro d’affari vale attualmente circa 80 milioni di euro

2' di lettura

La Mozzarella di Gioia del Colle ha ottenuto ufficialmente il marchio Dop a livello europeo. Il regolamento di esecuzione che iscrive il prodotto nel registro Ue degli alimenti di qualità è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Dopo un lungo iter a livello nazionale, la domanda era stata presentata nell'ottobre 2019, ma la pratica aveva subito un rallentamento soprattutto a causa dell'obiezione della Germania e dell'Organizzazione degli esportatori americani di formaggi (Usdec) sul termine “Mozzarella”, perché era da considerarsi generico e quindi non poteva essere soggetto a protezione.



Loading...

Il regolamento quindi prevede che quest’ultima sia per la denominazione nella sua interezza, mentre non è richiesta per il termine “Mozzarella” in quanto tale. Sull’uso del termine contestazioni erano in passate arrivate da un altro Consorzio di tutela di un prodotto di eccellenza del made in Italy affermato e apprezzato in tutto il mondo, quello della Mozzarella di Bufala Campana Dop, secondo cui la parziale omonimia di denominazione avrebbe creato confusione e un danno, un “autogol per l’Italia”..

Leggi anche Sold out il corso per diventare casari del Consorzio di Tutela Mozzarella campana Dop

«Dopo un iter complesso sia nella procedura nazionale che comunitaria– si legge in una nota del Mipaaf (ministero delle Politiche agricole) – finalmente la Mozzarella di Gioia del Colle è iscritta nel registro delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche dell'Unione europea, 311° denominazione italiana registrata». Il “marchio” ufficiale può valere la crescita del 20% circa per un giro d’affari che attualmente, secondo il ministero, vale 80 milioni di euro.

«Eccellenza del patrimonio gastronomico e culturale pugliese ed italiano, la Mozzarella di Gioia del Colle, la cui presenza storica è comprovata da numerose evidenze, tra cui un documentario prodotto dall'Istituto Luce a Gioia del Colle il 28 agosto 1950 –continua la nota – è espressione del territorio forte della produzione del latte che della sua trasformazione secondo l'antica tradizione locale della pasta filata. Le caratteristiche del latte sono legate alla qualità della flora pabulare tipica del territorio delle Murge, alla base dell'alimentazione della popolazione bovina che con la produzione del proprio latte conferisce caratteristiche uniche al prodotto trasformato».