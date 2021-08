Mps, anche Mediocredito Centrale in campo per gli asset

3' di lettura

Nel grande puzzle che deve portare alla messa in sicurezza definitiva di Mps si sta per posizionare un nuovo tassello. MedioCredito Centrale è pronto ad entrare nella data room senese per verificare gli attivi destinati a rimanere fuori dal perimetro di interesse di UniCredit. A quanto risulta al Sole 24Ore, il veicolo controllato dal Tesoro tramite Invitalia avrebbe infatti firmato l’accordo di riservatezza (il cosiddetto non disclosure agreement) che consente di analizzare le attività di Montepaschi...