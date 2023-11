Mps ancora sotto i riflettori, slitta sentenza Profumo-Viola

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Banca Mps è in altalena nella prima seduta della settimana: dopo una prima parte di seduta in netto rialzo, con il titolo che ha sfiorato il prezzo pre-collocamento, ha perso terreno ed è scivolata sulla parità. Intanto, slitta al prossimo 11 dicem bre la sentenza di appello per gli ex vertici di Mps, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, nel processo di secondo grado sulle presunte irregolarità nella passata gestione della banca senese. Il titolo della banca senese nei primi minuti della seduta aveva allungato il passo ed era arrivato a toccare un massimo di 3,067 euro, avvicinandosi sempre di più al prezzo pre-collocamento (3,072 euro).

Le azioni di Rocca Salimbeni, già venerdì scorso avevano riagganciato a tratti quota 3 euro tentando di recuperare quasi totalmente il gap dovuto alla cessione del 25% del capitale da parte del Tesoro. All’indomani del collocamento, avvenuto il 20 novembre, i titoli del Monte – che viaggiavano sopra i 3 euro – si erano subito assestati al ribasso sul prezzo del collocamento (2,92 euro).

Quanto al fronte giudiziario, Profumo e Viola sono stati riconosciuti colpevoli in primo grado per aver fornito informazioni errate sullo stato reale della contabilità bancaria dal 2008 (Santorini ed Alexandria). I due manager erano alla guida della banca dal 2012, quindi, dopo Vigni e Mussari, che sono stati assolti in corte di Cassazione perché il medesimo capo di imputazione non sussiste. Un giudizio positivo, osservano gli analisti di Equita, potrebbe comportare un declassamento di ulteriori rischi legali da «probabili» a «remoti» con conseguente reversal di una parte di 1,1 miliardi di euro che Mps ha accantonato ad oggi per i suoi rischi legali.