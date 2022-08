Mps ancora sotto pressione in Borsa, verso aumento di capitale iper diluitivo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vendite su Banca Mps a Piazza Affari. Le quotazioni della banca senese restano sotto i riflettori in vista dell'assemblea che il prossimo 15 settembre dovrà approvare l'aumento di capitale da 2,5 miliardi. Cifra monstre che si confronta con una capitalizzazione di Borsa attualmente pari a 374 milioni, numeri che rendono più complicata l'operazione, dato che impediranno l'emissione di nuove azioni a sconto rilevante rispetto ai valori al netto del diritto di opzione.

Come riferito da indiscrezioni di stampa, che citano i primi conteggi circolati tra le banche del consorzio di garanzia, non sarà possibile offrire un sconto sul Terp superiore al 13%, «una frazione di quello concesso in casi simili». Prezzi che comporterebbero multipli poco attraenti per i potenziali sottoscrittori: si parla di circa 0,4 volte il patrimonio, valutazione superiore a quella di banche come Banco Bpm e Bper. L'a.d. Luigi Lovaglio proverà quindi a convincere gli investitori istituzionali in una serie di incontri in calendario all'estero nelle prossime settimane e potrebbe puntare, secondo il quotidiano, sull'emissione di azioni a prezzi tanto bassi da costituire in pratica «un'opzione sul rilancio» dell'istituto.