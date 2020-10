Mps approva la scissione ad Amco: corsa contro il tempo per il bond Siena ha due mesi di tempo per soddisfare le richieste della Banca Centrale Europea in fatto di capitale di Luca Davi

(ANSA)

Il via libera delle assemblee alla scissione di 8,1 miliardi di euro di Npl c'è. Ora però, affinchè l'operazione diventi efficace, si tratta di trovare, entro due mesi, i fondi per finanziare l'operazione, come richiesto dalla Bce.

Nella giornata di domenica 4 è arrivato intanto il disco verde dai soci – in via telematica - all'approvazione del progetto di riduzione del perimetro della banca. Di fatto Banca Mps si “asciuga” attraverso la cessione di una significativa porzione del bilancio (attivi ...