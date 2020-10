Mps, arriva la firma di Conte: ritorno al mercato entro il 2022

Le attenzioni degli osservatori si sono concentrate negli ultimi giorni su UniCredit, dopo la designazione alla presidenza dell’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan: cioè del più profondo conoscitore del dossier senese, protagonista del complicatissimo negoziato tripartito con la commissione Ue, la Bce e la Vigilanza che ha portato alla ricapitalizzazione precauzionale. Da lì le ipotesi di una fusione fra la banca guidata da Mustier e il Monte, e le voci sulle richieste di UniCredit di accompagnare l’offerta con un’iniezione di fondi per aiutare a sostenere il peso del Monte, come accaduto a Intesa quando si è trattato di acquisire Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Voci, come di prammatica, non commentate da Piazza Gae Aulenti.

In ogni caso non bisognerà aspettare troppo per valutare l’ottica del mercato per le sorti di Siena. Perché con le condizioni poste da Francoforte per la scissione degli 8,1 miliardi di crediti deteriorati ad Amco, a cui il decreto di Palazzo Chigi dà seguito, Rocca Salimbeni dovrà emettere un bond «Tier 1 aggiuntivo», nell’ordine di 700 milioni, che dovrà essere acquistato per almeno il 30% dai privati (al resto ci penserà, ancora una volta, il Tesoro, con i nuovi fondi messi a disposizione dal decreto Agosto appena convertito definitivamente in legge). A inizio settembre il Monte è riuscito a raccogliere 300 milioni, 50 più del previsto, con l’emissione di un Tier 2 decennale (rendimento dell’8,5%) chiesto sempre dalla Bce. Ma la nuova sfida è più impegnativa.