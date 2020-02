Mps, in arrivo il verdetto Ue sugli Npl. Nel riassetto ruolo chiave per Axa

L'eventuale via libera di Bruxelles al piano Mps-Amco avrebbe ripercussioni sull'intero plotone delle banche di media dimensione che in queste settimane stanno valutando progetti di aggregazione. Un Monte Paschi liberato, del tutto o in parte, della zavorra degli Npl allargherebbe a quattro il numero delle banche coinvolte nel prossimo riassetto: oltre a Mps, anche Ubi, Bper e BancoBpm.

La scorsa estate il tentativo di avvicinamento da Ubi e BancoBpm non ha dato esito positivo. Da allora in poi, complice il varo del nuovo patto di sindacato di azionisti in Ubi, è stata valutata l'opzione Ubi-Bper.

Attualmente i “giochi” sono sospesi in vista delle prossime scadenze: la presentazione dei nuovi piani industriali di Ubi e BancoBpm entro il prossimo mese e poi il rinnovo del board di BancoBpm in primavera.

Interessante, ai fini del riassetto bancario, sarà vedere la scelta che Ubi farà in sede di partnership assicurativa che, industrialmente, è più vincolante rispetto all'asset management. Dopo aver trattato a lungo con Cattolica, stesso partner di BancoBpm, ora pare che Ubi intenda limitarsi a prorogare i contratti in essere, tenendosi le mani libere per poter negoziare al meglio un'eventuale fusione. Sia che Ubi propenda per Bper (che ha Unipol come partner e maggiore azionista) che per BancoBpm (legata a Cattolica, in queste settimane alle prese con tensioni al vertice dall'esito imprevedibile), l'incrocio banco-assicurativo può risultare decisivo.

La partnership bancassicurativa è anche una delle “doti” che il Monte potrebbe portare in caso di nozze con un'altra banca. Mps è legato al colosso francese Axa che, per esempio, in caso di fusione con Ubi avrebbe le risorse per diventare partner assicurativo unico del maxi-polo che si verrebbe a creare, senza escludere un rafforzamento della partecipazione azionaria in Ubi-Mps.