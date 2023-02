Mps, Axa vende la quota al prezzo di 2,33 euro per azione

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stato fissato a 2,33 euro per azione il prezzo per la vendita delle azioni di Mps da parte di Axa. Lo riporta Bloomberg evidenziando che il prezzo fissato vede uno «sconto del 15,1% rispetto alla chiusura di Borsa di ieri» (lunedì 27 febbraio ndr). Axa ha avviato un accelerated book building per cedere la sua quota in Mps, pari a circa l’8% del capitale. Il collocamento è stato affidato a Exane Bnp Paribas. Il ricavato di Axa sarà di 233 milioni di euro. Axa manterrà (direttamente o indirettamente) lo 0,0007% del capitale sociale della banca senese.

Già lunedì 27 febbraio Axa annunciava la vendita. Il gruppo assicurativo che detiene attualmente una partecipazione in Banca Monte dei Paschi di Siena pari a 100.008.907 azioni (detenute direttamente o indirettamente, pari a circa il 7,94% del capitale sociale) in una nota sottolineava l’avvio della cessione di 100.000.000 azioni della Banca, in collocamento privato riservato a investitori istituzionali. Al completamento dell’offerta, si leggeva, Axa manterrà (direttamente o indirettamente) lo 0,0007% del capitale della Banca.

In qualità di partner di joint venture di lunga durata, indicava la nota, «Axa ha supportato la banca partecipando al suo più recente aumento di capitale come investimento finanziario. Poiché Axa non desidera farsi rappresentare nel consiglio di amministrazione della Banca nella prossima assemblea generale annuale degli azionisti o influenzare la più ampia strategia a lungo termine della Banca, ritiene opportuno vendere la partecipazione acquistata nell’aumento di capitale. L’offerta non pregiudica in alcun modo la partnership di Axa con la banca o l’impegno nei confronti dell’Italia».