Mps, bond da 500 milioni per gli istituzionali

Mps ha chiuso il collocamento di un bond quadriennale senior preferred da 500 milioni di euro. L’operazione ha raccolto ordini per circa 700 milioni di euro da oltre 90 investitori istituzionali sia italiani che esteri a conferma dell’apprezzamento del mercato e dell’ampliamento della base di investitori istituzionali di Mps: la ricezione da parte degli investitori è ulteriore prova del gradimento del mercato per il migliorato profilo di credito della banca. L’obbligazione sarà quotata alla Borsa di Lussemburgo e sarà rimborsabile anticipatamente dopo 3 anni.

La cedola

Grazie alla forte e ben diversificata domanda, in una giornata con elevata offerta di emittenti sul mercato primario del debito, Montepaschi ha fissato la cedola ad un livello finale pari al 6,75%, 12,5 punti base in meno rispetto all’indicazione iniziale di prezzo, in linea con la precedente emissione che aveva durata inferiore, pur in un contesto di tassi più elevato. Lo spread di credito si è infatti ridotto di circa 25 punti base.

La ripartizione geografica

Il bond è stato collocato a diverse tipologie di investitori istituzionali, quali Fund Manager, Banche e Private Bank, con la seguente ripartizione geografica: Italia (58%), Regno Unito (28%), Francia (6%), Germania, Austria e Svizzera (4%) e altri Paesi (4%).

L’emissione conferma il rinnovato accesso al mercato delle obbligazioni istituzionali dopo la prima emissione di febbraio 2023, in linea con gli obiettivi del funding plan 2023 e di rispetto dei target MREL.

A curare il collocamento sono state Mediobanca, Bofa, Jp Morgan, Morgan Stanley e la stessa Mps.