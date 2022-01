Mps, con Bruxelles accordo entro marzo, ma la decisione sul partner è ancora lontana

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se Bruxelles attende (pazientemente) il piano di Mps, Mps attende la politica italiana, a sua volta in stallo. In questi giorni il dialogo tra il Mef e l’Ue, a quanto risulta al Sole 24 Ore, è infatti in stand-by. Il Tesoro, insieme alla banca, è silenziosamente al lavoro sul nuovo piano in un clima di massima collaborazione con tutte le autorità coinvolte, da Bce alla Dg Competition. Ma la partita non è ancora entrata nel vivo e soprattutto non si sono toccati i due veri temi di fondo: il primo ...