Mps in caduta del 4,3%, attese e speculazioni sulle mosse del Mef

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Banca Monte dei Paschi di Siena continua a essere al centro dei rumor su possibili dismissioni di quote da parte del Governo. Le ultime indicazioni sono per la cessione di una partecipazione tra il 5% e il 10% da effettuare entro giugno dell’anno prossimo, anche come segnale nei confronti della Ue della volontà di uscire dal capitale nell’ambito di un confronto per allungare i tempi della privatizzazione.

Voci e advisor

Da Roma non arriva alcuna conferma, sebbene sul mercato si rincorrano voci relative alla possibile...